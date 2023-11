Il prezzo di questa straordinaria VIDEOCAMERA SUBACQUEA è crollato col BLACK FRIDAY: sarai il nuovo Capitan Nemo

AKASO Brave 4 Pro Action Cam è una straordinaria videocamera e fotocamera subacquea che puoi portare con te fino a 40 metri sottacqua! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie. Grazie al Black Friday la paghi fino a 89,99 euro, grazie allo sconto del 25%!

AKASO Brave 4 Pro Action Cam: le caratteristiche

AKASO Brave 4 Pro Action Cam è una videocamera e fotocamera subacquea in 4K capace di scendere in profondità fino a 40 metri. Può essere gestita anche con telecomando fino a 10 metri di distanza. La risoluzione dell’obiettivo è pari a 20 MP, con WiFi. 170° Grandangolare. E ancora, Doppio Schermo EIS Stabilizzazione, Touch Screen, 5x Zoom. Ottima batteria: ne trovi due da 1350mAh, Kits di Accessori, che consentono anche di installarlo per esempio su bici o barche.

Touchscreen IPS da 2 pollici visualizza tutto in modo chiaro e luminoso. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

