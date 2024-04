Al centro del GIOCO con le Cuffie da gaming Corsair in SCONTO FOLLE

In occasione della Gaming Week, su Amazon puoi trovare le migliori cuffie in circolazione ad un prezzo davvero stracciato! Si tratta delle Cuffie da gioco CORSAIR HS55 Wireless Core, oggi disponibili a soli 69 euro con un mega sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, è valida ancora per pochissimi giorni!

Cuffie da gioco CORSAIR HS55 Wireless Core: tutte le specifiche tecniche

Le Cuffie da gioco CORSAIR HS55 sono dotate di Connessione Wireless a bassa latenza con banda da 2,4 Ghz o via Bluetooth: sfruttano un sistema audio senza fili di elevata qualità, con portata Bluetooth fino a 15 m e supporto per dispositivi mobili.

La struttura comoda e leggera, con un peso di soli 266 g, assicurano lunghe ed ininterrotte sessioni di gioco, con padiglioni in memory foam rivestiti con morbida superficie in ecopelle e archetto regolabili.

I driver audio in neodimio da 50 mm di alta qualità e con sintonizzazione personalizzata assicurano una nitidezza audio eccezionale, con un’accuratezza audio in grado di catturare ogni singolo dettaglio del campo di battaglia. Includono inoltre il supporto per la tecnologia Tempest 3D AudioTech su PS5 e quattro profili integrati di equalizzazione.

Questo modello dispone anche di un microfono omnidirezionale con funzione flip-to-mute che acquisisce accuratamente chiamate e comandi garantendo una qualità vocale estrema, oltre ad essere dotato di una comoda funzione flip-to-mute.

In più, grazie ai pratici controlli audio sul padiglione, è consentita la regolazione istantanea senza interrompere le partite, con controlli immediati per la gestione del sidetone e dell’equalizzazione.

Oggi le Cuffie da gioco CORSAIR HS55 Wireless Core sono disponibili su Amzon a soli 69 euro con un mega sconto del 27%. Corri a fare il tuo ordine!

