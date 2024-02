Alexa, design SLIM e prezzo MINIMO: la smart TV Hisense SBANCA a 249€

Se hai voglia di guardare film, documentari, serie TV e molto altro su una bella smart TV economica, quest’oggi il modello Hisense da 40 pollici è in offerta su Amazon a un prezzo molto conveniente. Complice uno sconto immediato dell’11%, infatti, ti bastano appena 249€ per riceverla a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione.

Popolarissima tra i più giovani per via del design slim e il prezzo molto conveniente, la smart TV del colosso cinese è pronta fin da subito a regalarti grandi emozioni con il meglio del cinema in programmazione.

La smart TV Hisense da 40” è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente

Appena accesa e configurata, infatti, ti offre il pieno accesso alle maggiori piattaforme di streaming online al mondo e anche ai canali del digitale terrestre 2.0; inoltre, grazie alla completa integrazione con Amazon Alexa, puoi gestirla in tutto e per tutto con rapidi e semplici comandi vocali.

Prendi al volo lo sconto dell’11% di Amazon per acquistare la smart TV del colosso cinese a un prezzo molto conveniente; fai in fretta, oggi è in pronta consegna in appena 24 ore e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

