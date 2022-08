Alexa Echo Show 5: sconto imperdibile del 47%

Grandi sconti in casa Amazon, non solo l’Echo Dot 3 sta in offerta, ma tanti altri prodotti Alexa sono in super sconto. Infatti potete comprare Alexa Echo Show 5 a soli 44,90 €. Stiamo parlando di uno sconto pari al 47%, questa è pura follia. La nota azienda americana non mette spesso i suoi prodotti in offerta, ma quelle rare volte che lo fa, lo fa in grande stile. Infatti questi dispositivi stanno andando letteralmente a ruba. Sbrigatevi se volete acquistare un dispositivo Alexa per la vostra casa o ufficio, i pezzi a disposizione si stanno esaurendo.

Questa è un’offerta FOLLE: – 47% di sconto

Con Alexa Echo Show 5 potete tenere sott’occhio la vostra giornata, impostando sveglie e timer, controllando il vostro calendario, guardando un notiziario, effettuando una videochiamata con la telecamera da 2 MP integrata e godendovi musica e serie TV in streaming. Tutto questo usando solo la vostra voce. Potete iniziare la giornata impostando Alexa con una routine che accende le luci compatibili, oppure ascoltando le ultime notizie, le previsioni del tempo e la vostra musica preferita.

Scoprite che cosa succede mentre non siete in casa, grazie alla telecamera integrata che controlla i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando lo schermo interattivo o la voce. Infatti la ciliegina sulla torta di questo dispositivo, rispetto agli altri device della famiglia Alexa, è la presenza di un grande schermo.

Grazie alla telecamera da 2 MP potete chiamare amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l’App Alexa, oppure fare un annuncio verso gli altri dispositivi in casa, assurdo. Godetevi film e serie TV da Prime Video, Netflix e altri servizi, oppure chiedete ad Alexa di riprodurre musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify.

Con Amazon Photos, potete trasformare Alexa Echo Show 5 in una cornice digitale. Insomma cosa state aspettando? Dovete comprarla subito, un’occasione del genere non capita tutti i giorni. Questa Alexa con schermo, può essere vostra a soli 44,90 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.