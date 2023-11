Allenati al meglio con FITBIT SENSE 2 in offerta

Spesso e volentieri al giorno d’oggi ci alleniamo fuori casa, e sentiamo ovviamente la necessità di tenere monitorati i nostri parametri vitali, oltre ad avere un accesso immediato alle nostre notifiche anche quando siamo impossibilitati a utilizzare il nostro smartphone di riferimento, ad esempio durante una sessione di corsa. Ecco dunque che a tal proposito Amazon ha ben pensato di proporti lo smartwatch Fitbit Sense 2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 220 euro, con un ottimo 26% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Fitbit.

Fitbit Sense 2: tutto a portata di polso

Tra i punti di forza alla base di questo smartwatch troviamo sicuramente lo schermo da ben 1.34 pollici, all’interno del quale potrai visualizzare senza problemi tutte le tue notifiche. Lo smartwatch ti consente anche di monitorare costantemente il tuo sonno, permettendoti così di dormire meglio, e dandoti la possibilità di impostare una sveglia intelligente per un risveglio ottimale l’indomani mattina. Oltre a questo potrai effettuare chiamate senza problemi con i tuoi amici e famigliari grazie all’altoparlante integrato.

I quadranti di Fitbit Sense 2 sono completamente personalizzabili in base al tuo gusto personale. Davvero eccezionale anche l’autonomia, dal momento che con un singolo ciclo di ricarica lo smartwatch potrà durare per 6 o più giorni.

Lo smartwatch tiene inoltre sotto controllo tutti i parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno e tanto altro, risultando così davvero utile nel corso dei tuoi allenamenti fuori casa. Lo smartwatch è infatti completamente incentrato sul fitness, con più di 40 modalità d’allenamento disponibili per tenerti sempre in forma.

All’interno della confezione troverai anche i cinturini di diverse taglie, rispettivamente Small e Large, che ben si adatteranno al tuo polso per garantirti il massimo della comodità possibile. Lo smartwatch è inoltre compatibile con entrambi i principali sistemi operativi mobile, rispettivamente iOS e Android.

In definitiva, a poco più di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartwatch per rapporto qualità / prezzo, con il quale potrai affrontare ogni tipologia di allenamento al meglio delle tue possibilità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo smartwatch Fitbit Sense 2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.