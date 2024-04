Alternativa ad AirPods Max: ecco le Bose QuietComfort in sconto!

Quando si vuole risparmiare, a volte si è costretti a virare su prodotti sostitutivi di altri. Esiste un’alternativa ad AirPods Max in grado di offrire una qualità sonora almeno paragonabile al prodotto di Apple? La risposta è sì! Ecco le Bose QuietComfort in super promo Amazon. Oggi costano solo 317,99€ grazie al ribasso del 20%! Una promo da cogliere al volo!

Qualità a prezzo più basso: ecco l’alternativa ad AirPods Max!

Il mercato tech è bello e molto vario: grazie ai mille device disponibili risponde a tutte le varie esigenze dei vari utenti.

Chi è in cerca di un’alternativa ad AirPods Max, dovrebbe assolutamente considerare l’acquisto della Bose QuietComfort oggi in promo Amazon.

La tecnologia di cancellazione del rumore di queste cuffie permette di isolarsi dal mondo esterno e di concentrarsi completamente sulla musica, sui tuoi podcast e su tutti i contenuti multimediali in riproduzione. Il Wind block, una novità rispetto al modello precedente, è utilissimo e permette di bloccare il vento esterno, rendendo queste cuffie ideali per l’uso all’aperto.

Proprio come AirPods Max, anche le Bose QuietComfort hanno un’ottima durata della batteria. La batteria dura infatti fino a 24 ore ed è quindi perfetta per affrontare lunghe giornate o viaggi intercontinentali. Si ricaricano in modo rapido grazie all’ingresso USB-C posto sul padiglione auricolare destro.

Alcune impostazioni di queste cuffie possono essere gestite attraverso l’app dedicata per Android o iOS: collegando le cuffie via bluetooth si avrà quindi a disposizione tutto il necessario per personalizzare l’esperienza d’uso delle cuffie.

Approfitta dello sconto del 20% e porta a casa le Bose QuietComfort a soli 317,99€ su Amazon. Il modello in promo è nel colore azzurro, molto elegante e discreto. Sono un’ottima alternativa ad AirPods Max ad un prezzo decisamente più conveniente. Acquistale subito!

