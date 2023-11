Alternativa Economica alla Apple Pencil: prezzo IMBARAZZANTE!

Per tutti gli utenti di iPad alla ricerca di un’alternativa economica alla Apple Pencil, ecco la soluzione perfetta: la Penna Cisteen per iPad, ora disponibile al prezzo eccezionale di 16,99€, grazie a uno sconto del 26% su Amazon! Il risparmio è davvero incredibile!

L’alternativa economica esiste: ecco la penna per iPad!

La Penna Cisteen è compatibile con moltissimi dei modelli di iPad in commercio, inclusi iPad (dalla 6a alla 10a generazione), iPad Pro 12.9″ (dalla 3a alla 6a generazione), iPad Pro 11″, iPad Air (dalla 3a alla 5a generazione) e iPad mini (5a e 6a generazione). In ogni caso non è compatibile con i modelli più vecchi di iPad Pro.

Questa penna è dotata di una punta sostituibile da 1,5 mm: consente di inclinare l’accessorio per disegnare linee dello spessore desiderato, rendendola ideale per artisti, designer e chiunque ami prendere appunti sul proprio iPad. La tecnologia avanzata di cui è dotata permette di scrivere con tratti fluidi e affidabili, anche se non supporta la sensibilità alla pressione.

Grazie all’indicatore LED, non resterete mai senza carica inaspettatamente. La penna può essere utilizzata per 8 ore continuative e rimanere in standby fino a 90 giorni, con una modalità di sospensione che si attiva dopo 5 minuti di inattività per preservare la batteria. Inoltre, la ricarica è facilissima grazie al connettore di tipo C integrato.

Grazie alla funzionalità di palm rejection, potete appoggiare il palmo della mano sullo schermo senza nessun problema: l’iPad non rileverà la vostra mano e vi permetterà di scrivere come su carta.

La Penna Cisteen per iPad è un’alternativa economica alla Apple Pencil: offre funzionalità utili a una frazione del prezzo. Il prezzo infatti è di soli 16,99€ grazie allo sconto del 26% su Amazon. Approfittate subito dell’offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.