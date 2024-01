Altoparlante bluetooth portatile: la qualità oggi è in SCONTO!

Purtroppo la qualità si paga, salvo in qualche rara occasione. Oggi vi parliamo di un’altoparlante bluetooth portatile che ha fatto della qualità il suo mantra. Si tratta di un modello Soundcore, azienda ormai conosciuta da moltissimi, che integra tecnologie davvero interessanti in campo audio. Parliamo di un piccolo device da 30 W, ma dalla qualità eccelsa. Oggi è in super sconto Amazon del 17% e costa solo 74,99€. Non lasciarti scappare questa occasione se il tuo obiettivo è risparmiare, ma non vuoi rinunciare alla buona musica.

Obiettivo qualità: l’altoparlante bluetooth Soundcore che non delude

Parliamo di musica: è bello poterla avere sempre a disposizione vero? C’è chi è molto legato ai device che permettono la diffusione musicale ovunque. Parliamo quindi degli altoparlanti bluetooth portatili. Si tratta di dispositivi con una batteria a bordo, ci sono quelli più compatti e meno compatti che, in generale, rispondono a tutte le esigenze degli utenti.

Oggi vi parliamo di un device particolarmente compatto a marchio Soundcore. Si tratta dell’altoparlante bluetooth portatile Motion 300 con funzionalità BassUp, stereo e che eroga al massimo 30 W di potenza.

Si tratta di un ottimo device non solo per ambienti chiusi, ma anche per campeggi e situazioni all’aperto. C’è chi acquista questi dispositivi per ascoltare la musica in casa in movimento, chi invece non riesce a rinunciare a party improvvisati anche all’aperto con amici. In entrambi i casi, i 30 W vi permetteranno di divertirvi in ogni occasione. Non sottovalutiamo nemmeno la durata della batteria: ben 13 ore se utilizzate il dispositivo a volume moderato.

Ovviamente, il dispositivo si collega a tutti i device compatibili con la tecnologia bluetooth e può riprodurre qualsiasi fonte audio: da Spotify a YouTube. Se affiancate a questa cassa un tablet, potreste anche godervi serie TV e film con una qualità audio che farà invidia a sistemi anche più costosi.

Cosa aggiungere? Vale la pena acquistare questo prodotto? Se siete in cerca di un altoparlante bluetooth portatile di qualità, ma volete risparmiare, è senza dubbio la scelta giusta da fare oggi! Questa cassa Soundcore infatti costa solo 74,99€ grazie all’ottimo sconto Amazon del 17%. Approfittatene subito!

