Dai colore alla tua musica con questa OFFERTA: altoparlante Bluetooth RGB a soli 12 euro!

Cerchi qualcosa che ravvivi i tuoi pomeriggi con la pioggia chiusi in casa? Non sai come dare una svolta alle serate con gli amici? Stai organizzando una festa a casa e ti serve qualcosa che illumini la stanza a ritmo di musica? Abbiamo la solution for you! Questo dispositivo altoparlante in offerta cambia colore in base alla musica trasmetta da un altro dispositivo tramite bluetooth. Offre fino a 6 colori diversi e 6 combinazioni diverse. Ora lo paghi 12 euro aggiungendo allo sconto di partenza un coupon del 50% facilmente attivabile pigiando il bottone con la voce “Applica” prima di concludere l’acquisto.

Scopri l’altoparlante Bluetooth dimmerabile RGB

Scopriamo meglio questo altoparlante. Accendi / spegni facilmente la luce toccando 3 secondi in alto, tocca semplicemente la parte superiore per cambiare il colore, le modalità di illuminazione e i livelli di luminosità. Offre anche una luce soft per la notte, ideale per esempio per i bambini o per leggere un libro senza disturbare le altre persone in casa. Molto compatto grazie alle Dimensioni pari a 7.8cm x 9cm x 7.5cm. Non è necessario accenderlo: quando hai bisogno solo della funzione di illuminazione, premi a lungo il pulsante M per 3 secondi per accendere direttamente le luci! Continuare a premere il pulsante M per passare da 6 modalità di illuminazione a 6 colori!

Avendo un microfono incorporato, può essere utilizzato per parlare a mani libere e non perdere mai una chiamata. Vanta un’ampia compatibilità e può essere accoppiato con qualsiasi telefono, tablet, laptop e dispositivo Bluetooth. Dimmerabile, a 3 luminosità regolabili: 10%/50%/100%, basta toccare la parte superiore per cambiare il livello di luce.

Questo meraviglioso altoparlante bluetooth ora lo paghi 12 euro aggiungendo allo sconto di partenza un coupon del 50% facilmente attivabile pigiando il bottone con la voce "Applica" prima di concludere l'acquisto.

