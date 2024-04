Amazfit Active Edge, il prezzo scende per questo ottimo smartwatch dal design unico!

Amazfit è un marchio che è da poco sul mercato, ma da subito si è imposto per i suoi dispositivi dal prezzo accessibile e soprattutto di grande qualità con un occhio al design. Amazfit Active Edge è prima di tutto un gran bell’orologio, dall’aspetto solido che rimanda ai mitici Casio G-Shock. Accanto a linee e colori particolari, troviamo ovviamente una dotazione tecnologica di tutto rispetto, che non ha paura di confrontarsi con orologi di ben altro calibro. Per questo motivo lo sconto proposto da Amazon su Amazfit Active Edge è decisamente gradito: MENO 10%, col prezzo di listino che passa da 150 euro a 135 euro! Un piccolo sconto per uno smartwatch di grande qualità!

Solido e con tante funzioni

Il primo punto di forza di Amazfit Active Edge è la sua robustezza rugged di grado militare e una leggerezza che sorprende, pesando solamente 54 grammi. E sempre per rimanere nell’ambito della robustezza e della solidità può resistere alla pressione dell’acqua fino a 10 ATM. Il display da 1,32 pollici offre una buona visibilità, e i quattro tasti fisici facilitano l’accesso rapido alle funzioni più utilizzate.

Il cuore di Amazfit Active Edge il sistema operativo proprietario ZeppOS, che offre una vasta gamma di funzionalità legate al monitoraggio della salute e dell’attività fisica con decine di programmi sportivi caricati. Nonostante l’assenza di alcune funzioni come il microfono, l’altoparlante e il Wi-Fi, questo smartwatch è in grado di tracciare parametri essenziali come il sonno, l’ossigeno nel sangue, lo stress e i battiti cardiaci.

La batteria è un altro punto di forza di Amazfit Active Edge: può durare fino a 16 giorni con un uso regolare, o addirittura fino 20 ore con un utilizzo continuo del GPS! Da ultimo Amazfit Active Edge è anche super personalizzabile, è ci sono decine di sfondi per lo schermo, per renderlo unico secondo i propri gusti.

