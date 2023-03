Amazfit Bip 3: con le Offerte di Primavera Amazon costa meno di 50€

Le Offerte di Primavera Amazon proseguono. Sotto le luci di riflettori finisce l’eccellente Amazfit Bip 3, presentato nel corso dell’ultima estate e divenuto da subito un oggetto di culto per addetti ai lavori e non. Già campione nel rapporto qualità-prezzo, oggi abbatte il muro dei 50 euro grazie allo sconto del 17% applicato da Amazon sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Aggiungilo al carrello ora per acquistarlo a 49 euro anziché 59,90 euro, un prezzo stracciato a fronte delle funzionalità integrate nel dispositivo indossabile.

Amazfit Bip 3 a meno di 50€ su Amazon

Dotato di un display da 1,69 pollici HD, grazie ai sensori integrati in Amazfit Bip 3 puoi conoscere in tempo reale il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, monitorare il livello di stress ed effettuare un monitoraggio avanzato sulle varie fasi del sonno, così da migliorarne drasticamente la qualità. Altro fiore all’occhiello dello smartwatch sono le 60 modalità sportive precaricate, affiancate dalla resistenza all’acqua fino a 5 ATM. A completare il tutto è l’autonomia extra large di 14 giorni, un risultato incredibile che pone il dispositivo dell’azienda Amazfit ai vertici della categoria.

Il modello Bip 3 è indiscutibilmente il miglior Amazfit Bip di ultima generazione, nonché uno dei migliori smartwatch in assoluto nella fascia di prezzo che va dai 50 ai 100 euro. Uno smartwatch completo, con un design che resta iconico e un’autonomia eccezionale rispetto a quella garantita dai dispositivi indossabili moderni.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul Bip 3 per acquistarlo a meno di 50 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon: se lo ordini entro la mezzanotte di oggi lo riceverai a casa tua già domani, mercoledì 29 marzo.

