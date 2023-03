Amazfit Bip U Pro con GPS ad ALTA PRECISIONE a meno di 45€ su Amazon

Amazfit Bip U Pro ha dalla sua un GPS ad alta precisione, il supporto ad Alexa e una durata della batteria di quasi 10 giorni. A questo aggiunge anche una sensoristica completa, una resistenza all’acqua fino a 50 metri e il riconoscimento di oltre 60 sport.

In queste ore è in offerta su Amazon a 44,90 euro anziché 69,90 euro, grazie allo sconto del 36%. E se sei abbonato a Prime, per te le spese di spedizione sono gratuite.

Amazfit Bip U Pro in sconto del 36% su Amazon

Grazie al GPS ad alta precisione integrato e al riconoscimento di oltre 60 modalità sportive, l’Amazfit Bip U Pro è lo smartwatch ideale per chi ama praticare attività fisica all’aperto per più giorni durante la settimana. Scegli lo sport che desideri e inizia a registrare distanza e velocità con una precisione assoluta. Al termine dell’allenamento puoi inoltre raccogliere altri dati come cadenza, calorie bruciate, falcata, andatura e percorso tramite l’app dedicata agli smartwatch Amazfit.

L’altra caratteristica distintiva del modello Bip U Pro è l’integrazione di Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Puoi sfruttarlo per migliorare ulteriormente la tua routine, magari chiedendogli di impostare un timer oppure di fissare un promemoria prima di iniziare l’attività all’aperto, e tanto altro ancora.

Se hai un budget che non ti consente di spingerti oltre i 50 euro, se per te la presenza del GPS è fondamentale così come l”autonomia superiore alla settimana, a questo prezzo difficilmente troverai un dispositivo migliore dell’Amazfit Bip U Pro, per non dire nessuno.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon per risparmiare 25 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

