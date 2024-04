Amazfit Cheetah Runner, lo smartwatch completissimo per veri runner è in super sconto Amazon!

Amazfit Cheetah Runner Smartwatch è l’ennesimo, nuovo dispositivo, di Amazfit, nuovo nome nell’affollato mercato dei wearable che negli ultimi tempi è riuscita a dire la sua sgomitando tra i giganti del settore. Qualità indiscutibili: design ricercato, funzioni tanto avanzate quanto efficaci e funzionali e soprattutto un rapporto qualità prezzo davvero elevato. Proprio come nel caso di Amazfit Cheetah Runner che oggi Amazon propone con uno sconto decisamente piacevole, MENO 15%, che fa scendere il prezzo di listino da 199 euro a 170 euro! Super offerta, sta andando a ruba!

Uno smartwatch eccezionale

Amazfit Cheetah Runner è nato per la corsa e il trekking grazie al suo sistema di localizzazione GPS Dual-band, che assicura una maggiore precisione e affidabilità nel tracciamento dei propri spostamenti. E’ possibile monitorare con precisione gli allenamenti, tracciare i percorsi seguiti e analizzare i dati relativi a distanza percorsa, tempo impiegato, calorie bruciate e molto altro.

Tra le principali funzionalità presenti di Amazfit Cheetah Runner troviamo il monitoraggio costante della frequenza cardiaca, per controllare lo sforzo fisico durante l’attività fisica e di regolare di conseguenza l’intensità dell’allenamento in base alle proprie esigenze. Inoltre, grazie al sensore integrato, è possibile tenere sotto controllo il proprio livello di stress e ricevere notifiche in tempo reale in caso di picchi di tensione emotiva.

Ovviamente le qualità di Amazfit Cheetah Runner sono di più:

Zepp Coach per sviluppare piani di corsa personalizzati tramite A.I.

Monitoraggio del sonno

Importazione mappe offline per maggior precisione

Realizzato in resistente polimero rinforzato ma peso leggero, solo 32 grammi

Bluetooth: consente la connessione a dispositivi fitness professionali come una cintura cardiofrequenzimetro esterna

Batteria di lunghissima durata fino a 14 giorni

Amazfit Cheetah Runner è uno smartwatch completo, design unico, materiali di qualità, funzioni e dotazione tecnologica avanzata. Lo sconto Amazon MENO 15% fa scendere il prezzo di listino da 199 euro a 170 euro! Assolutamente da non perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.