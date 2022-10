Amazfit GTR 3, a questo prezzo è da AVERE: smartwatch ECCELLENTE

L’offerta Amazon di oggi sottolinea ancora una volta quanto sia sbagliato presumere che sia necessario spendere un capitale per acquistare uno smartwatch bello e ricco di funzionalità, soprattutto oggi quando hai la possibilità di allacciare al polso l’ottimo Amazfit GTR 3 a un super prezzo. Infatti, ad appena 119€ grazie a un coupon in pagina da 30€, solo oggi hai la possibilità di fare tuo un device super vantaggioso.

È realizzato con materiali di ottimo livello che gli conferiscono un design super accattivante, monta una cassa circolare impermeabile fino a 5 ATM (50 metri) ed è ricco di funzionalità avanzate.

Super offerta su Amazon per l’ottimo smartwatch Amazfit GTR 3

Frontalmente è presente un ottimo pannello AMOLED da 1.39 pollici ad alta risoluzione, mentre sul retro trova posto un sensore HR super preciso in grado di registrare i tuoi battiti cardiaci 24/7, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e aiutarti anche a valutare la qualità del sonno. A tutto ciò si aggiunge anche il pieno supporto ad Amazon Alexa per controllare la smart home e non solo direttamente dal polso, una mega batteria con un’autonomia di 21 giorni, il GPS e anche 150 modalità di allenamento per tracciare le tue prestazioni in palestra.

Se c’è una offerta Amazon che non dovresti mai farti scappare è proprio quella di oggi sull’ottimo smartwatch di Amazfit. Se lo metti adesso nel carrello hai la possibilità di allacciare al polso un device che non ha assolutamente nulla da invidiare ai modelli più blasonati del momento. Ricorda, infine, di spuntare la voce “Applica coupon 30€” per acquistarlo al prezzo più conveniente di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.