Amazfit GTR 3, il prezzo scende per questo smartwatch completo di tutto!

Amazfit GTR 3 è un signor smartwatch, un connubio perfetto tra stile e funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness. Il suo design elegante e raffinato, con cassa in lega di alluminio aeronautico leggera ma resistente, completo di un’elegante corona girevole che basta ruotare per scorrere le app e le funzionalità, semplice e immediato! Amazon propone questo bello e funzionale swartwatch, con uno sconto decisamente allettante: MENO 13%, col prezzo di listino che passa da 150 euro a 130 euro, ben 20 euro di sconto! Se state cercando uno smartwatch elegante, ben costruito, con tante funzioni e che non costi una fortuna, Amazfit GTR 3 è quello che fa per voi!

Bello e funzionale

Il punto di forza di Amazfit GTR 3, oltre ad un display bello grande e luminoso, è il suo sistema di monitoraggio avanzato. Il BioTracker 3, sviluppato internamente da Amazfit, permette una rilevazione precisa e continua della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno (SpO2) e del livello di stress.

Per gli amanti del fitness poi, Amazfit GTR 3 offre oltre 150 modalità sportive, tra cui corsa, nuoto, ciclismo e yoga. Lo smartwatch registra con precisione metriche dettagliate come distanza, tempo, calorie bruciate e frequenza cardiaca, fornendo un quadro completo delle proprie prestazioni.

Inoltre, Amazfit GTR 3 ha un altimetro barometrico integrato per aiutarti a tenere d’occhio l’altitudine e la pressione atmosferica delle attività all’aperto e supporta i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS per tracciare con precisione il percorso.

Non solo sport ovviamente. Il monitoraggio avanzato del sonno analizza le diverse fasi del riposo, aiutandoti a comprendere la qualità del tuo sonno e identificare eventuali problematiche.

L’autonomia è un altro aspetto da sottolineare, tanto è elevata: Amazfit GTR 3 vanta una batteria che può durare fino a 21 giorni con un uso normale!

Infine, l’integrazione con l’app Zepp permette di visualizzare in modo più completo i dati raccolti dallo smartwatch, impostare obiettivi personalizzati e monitorare i progressi nel tempo.

