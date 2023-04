Amazfit GTR 3: lezione di STILE a un prezzo SUPER (Amazon)

Per la serie “meglio un coupon Amazon oggi che uno sconto domani”, ecco tornare Amazfit GTR 3 tra i protagonisti assoluti di giornata. Merito appunto del coupon omaggio Amazon del valore di 30 euro, da applicare prima di aggiungere al carrello lo smartwatch dell’azienda specializzata asiatica. Un dispositivo indossabile che ha fatto scuola per il suo stile e la sua eleganza, restando al contempo un punto di riferimento per funzioni e rapporto qualità-prezzo. Grazie al coupon, oggi lo paghi soli 119,99 euro anziché 149,99 euro. Ed in più se sei abbonato a Prime benefici anche della la spedizione gratuita.

Amazfit GTR 3: sconto immediato di 30 euro su Amazon

Il modello GTR 3 è uno smartwatch completo sotto tutti i punti di vista. La bellezza di per sé è soggettiva, vero, ma per alcuni dispositivi questo concetto diventa l’esatto opposto, anche perché nessuno può negare la qualità di costruzione dell’indossabile di Amazfit. Il marchio leader globale degli smartphone non si è però accontentato di donare al nuovo smartwatch un design da primato, ma ha saputo migliorare sia il sistema operativo Zepp che le funzioni legate alla gestione della salute 24 ore su 24, con misurazioni affidabili per frequenza respiratoria, livello di stress, SpO2 e frequenza cardiaca.

Gli altri due punti di forza di questo smartwatch sono il luminoso display AMOLED HD e la batteria di lunga durata. Con un utilizzo normale del dispositivo, l’autonomia raggiunge addirittura le tre settimane.

Il consiglio che possiamo darti è di scegliere in fretta, dal momento che non sappiamo per quanto tempo ancora il coupon di 30 euro sarà disponibile. Aggiungi la spunta alla voce Applica coupon 30 € e completa l’ordine adesso, così da assicurarti un ottimo prezzo per il GTR 3 di Amazfit.

