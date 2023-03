Amazfit GTR 3: lo STILE incontra la SALUTE in questo smartwatch a prezzo dimezzato

Amazfit GTR 3, uno degli smartwatch più sottili e leggeri in circolazione è in offerta su Amazon. Grazie alla promozione in corso puoi farlo tuo a soli 118 euro, con uno sconto importante del 21% che si attiva in automatico al momento del pagamento ed è visibile sulla pagina del prodotto prima di andare alla cassa. L’orologio sportivo Amazfit GTS 3 ha un altimetro barometrico integrato per aiutarti a tenere d’occhio l’altitudine e la pressione atmosferica delle tue attività all’aperto e supporta i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS per tracciare con precisione il tuo percorso.

Amazfit GTR 3, mega sconto su Amazon

Con un moderno schermo quadrato AMOLED da 1,75 pollici, risoluzione ultra HD con e densità di 341 ppi, vanta un rapporto schermo/corpo del 72,4%. Progettato per chiunque voglia un display elegante e sottile, la sua forma rispecchia lo stile dello smartphone, ma le sue caratteristiche ricalcano quasi integralmente quelle della sua gamma GTR 3. Con oltre 150 modalità sportive integrate per adattarsi alla tua scelta di attività, l’orologio può monitorare metriche come frequenza cardiaca, calorie bruciate e altro.

L’orologio fitness Amazfit GTR 3 invierà anche un promemoria se rileva che il livello di SpO2 è troppo basso mentre è in uno stato di non sonno. In alternativa, ogni volta che sei impegnato in un’intensa attività mentale o fisica. Inoltre può monitorare la frequenza cardiaca tutto il giorno, anche durante il nuoto. Con avvisi per frequenze cardiache anormalmente alte o basse, oltre al monitoraggio delle zone di frequenza cardiaca in modo da poter ottimizzare i tuoi allenamenti.

Il look elegante con comodi cinturini in silicone antibatterico offre uno stile classico per abbinare qualunque outfit, dalla tuta all’attrezzatura di allenamento, e si possono anche personalizzare i quadranti per mostrare a colpo d’occhio tutte le informazioni necessarie. Infine la batteria da 450 mAh consente una straordinaria autonomia fino a 21 giorni: ben tre settimane con una singola carica, ulteriormente aumentabili attivando la modalità di risparmio energetico. Grazie alla promozione in corso puoi farlo tuo a soli 118 euro, con uno sconto importante.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.