Amazfit GTR 4 e Amazfit GTS 4 in Italia: c'è Alexa integrata. Prezzi e disponibilità

Amazfit ha appena lanciato la quarta generazione delle serie GTR e GTS. I nuovi orologi sono dotati di un’unica tecnologia di antenna GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, che consente un posizionamento di alta precisione, di un ampio display HD AMOLED e di funzioni sportive avanzate, il tutto racchiuso in un design elegante. Dotati di numerose funzioni aggiornate per il fitness e la salute, gli smartwatch Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono progettati per ispirare uno stile di vita più sano e attivo. Questi nuovi dispositivi mirano ad aiutare gli utenti a mantenersi in salute e a tenere traccia delle loro attività e prestazioni a livello quotidiano.

Amazfit GTS 4 & GTR 4 per uno stile di vita più sano e attivo

I nuovissimi orologi Amazfit sono dotati di oltre 150 modalità sportive e di funzioni fitness avanzate, che consentono agli appassionati di sport di tracciare i dati di tutti i tipi di attività, tra cui calcio, tennis, nuoto, bicicletta e corsa.

La nuova serie riconosce automaticamente otto modalità sportive e integra una nuova modalità avanzata Track Run e la nuova modalità Golf Swing. Nel frattempo, gli utenti possono sincronizzare i propri dati di allenamento con Strava e presto anche con adidas Running, grazie alla nuova partnership tra Amazfit e adidas Runtastic.

Tecnologia dell’antenna GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, all’avanguardia nel settore.

a doppia banda con polarizzazione circolare, all’avanguardia nel settore. Oltre 150 modalità sportive e riconoscimento intelligente degli esercizi.

e riconoscimento intelligente degli esercizi. Altoparlante incorporato; trasmissione di dati sportivi in diretta e memorizzazione e riproduzione di musica.

in diretta e memorizzazione e riproduzione di musica. Design classico orientato alle più recenti mode.

Sensore ottico biometrico BioTracker 4.0 PPG aggiornato.

aggiornato. Modalità di risparmio della batteria aggiornata per un uso continuativo.

Nuove funzioni di monitoraggio del sonno e aggiornamento mattutino.

Zepp OS 2.0 aggiornato; layout e temi personalizzabili e un ecosistema di mini app più ricco.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono ora disponibili in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 199,90€ su Amazon e da Euronics, entro il 1° Ottobre i prodotti saranno disponibili anche sui canali ufficiali di Amazfit e presso gli altri rivenditori. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito https://it.amazfit.com.

