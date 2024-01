Amazfit GTR Mini: oggi MINI anche nel prezzo (99€)

In queste ore su Amazon lo smartwatch Amazfit GTR Mini è in offerta a 99 euro invece di 129,90 euro, che è il prezzo consigliato. Grazie all’ultima promo, quindi, è possibile risparmiare oltre 30 euro sull’acquisto del nuovo arrivato del marchio asiatico. Ecco il link all’offerta.

GTR Mini di Amazfit è uno smartwatch elegante fuori e smart dentro, che si differenzia dagli altri per le sue dimensioni estremamente compatte, tanto da sembrare a prima vista un vero e proprio giocattolo. In realtà le cose non stanno proprio così, con un indossabile che ha tanto carattere e tutte le funzionalità che nove persone su dieci cercano in un dispositivo di questo tipo.

Amazfit GTR Mini in offerta a 99€ su Amazon

Oltre 120 modalità sportive, 5 sistemi di posizionamento satellitare, monitoraggio della salute attivo 24 ore su 24 e durata della batteria di 14 giorni: questi i principali punti di forza di GTR Mini, uno degli smartwatch più riusciti da parte dell’azienda Amazfit negli ultimi tempi.

Da notare la presenza del biosensore BioTracker 3.0, che tra le altre cose monitora in tempo reale il livello di SpO2 ogni giorno. C’è anche il monitoraggio accurato della qualità del sonno grazie alla tecnologia SomnusCare, che insieme a OxygenBeats è in grado di monitorare la qualità della respirazione di notte durante il sonno.

Infine, segnaliamo il corpo super sottile di appena 9,25 mm, per un peso piuma di 24,6 grammi, altri due numeri che certificano lo status Mini di questo smartwatch. E oggi anche nel prezzo.

Amazfit GTR Mini è in offerta a soli 99 euro sul sito amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli abbonati a Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.