Amazfit GTS 2 mini: 20€ di sconto immediato per la NUOVA VERSIONE

Con oltre 70 modalità sportive, una sensoristica completa e un’autonomia da due settimane, il nuovo Amazfit GTS 2 mini riesce di nuovo a migliorare il già ottimo rapporto qualità-prezzo raggiunto dal suo predecessore. Se poi a questo si aggiungono le Offerte di Primavera Amazon, la definizione di best buy è dietro l’angolo. Oggi lo puoi acquistare a 69,90 euro anziché a 89,90 euro, per effetto dello sconto del 22%.

Amazfit GTS 2 mini in sconto del 22% su Amazon

Tra i tanti pregi dello smartwatch Amazfit GTS 2 mini figura anche il display AMOLED da 1,55 pollici, che puoi personalizzare con più di 80 quadranti oppure con le tue foto. Oltre al design elegante, la nuova versione 2022 dispone di una sensoristica completa che va dal monitoraggio della frequenza cardiaca a quello del sonno e dello stress, in aggiunta alla misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue. C’è in più il supporto ad Alexa, l’assistente vocale di Amazon, a cui puoi fare domande, ottenere traduzioni, creare liste della spesa, controllare i dispositivi della smart home e tanto altro ancora. L’altra chicca della versione 2022 dell’Amazfit GTS 2 mini è l’ottimizzazione della gestione della batteria, con un’autonomia che arriva a 14 giorni.

L’articolo in offerta è in colorazione Rosa ed è venduto e spedito da Amazon. E se completi l’ordine entro la serata di oggi ti assicuri di riceverlo a casa tua già domani, così da poterlo usare da subito.

Se stai valutando l’acquisto di un nuovo smartwatch moderno, la cui batteria duri per più di 10 giorni, fedele compagno per i tuoi allenamenti in casa e all’aperto, prendi in considerazione Amazfit GTS 2 mini, uno dei migliori smartwatch per rapporto qualità-prezzo nella fascia di prezzo da 50 a 100 euro. Approfitta delle Offerte di Primavera Amazon per risparmiare 20 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

