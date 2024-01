Amazfit T-Rex Ultra, il Tiranno degli smartwatch è in OFFERTA! Da prendere subito

Amazfit T-Rex Ultra è uno straordinario Smartwatch, Dual Band & 6 Posizioni Satellitari, funzione di importazione di percorsi e navigazione Real Time, impermeabile 10 ATM, Batteria fino a 20 giorni! Oggi puoi prenderlo con il 15% di sconto, quindi lo paghi 399,90 euro!

Amazfit T-Rex Ultra smartwatch: le caratteristiche

Costruito con acciaio inossidabile 316L super resistente e un ponte e pulsanti brevettati resistenti al fango, questo orologio è costruito per resistere a qualsiasi tipo di azione. Le alette regolabili assicurano il massimo comfort per tutte le tue epiche avventure. Come ultimo smartwatch per esterni multi-ambiente, Amazfit T-Rex Ultra supporta l’apnea indoor e outdoor fino a una profondità di 30 metri. Può anche resistere all’equivalente di una pressione dell’acqua fino a 100 metri, rendendolo perfetto per tutte le attività di nuoto, surf e kitesurf. L’orologio utilizza i segnali L1 e L5 per un posizionamento GPS a doppia banda incredibilmente preciso e supporta sei sistemi satellitari per una maggiore copertura globale.

Importa un file di percorso sull’orologio insieme a una mappa offline corrispondente e naviga con una comprensione ambientale di livello professionale. Costruito per i coraggiosi, è abbastanza resistente da funzionare anche a temperature estreme fino a -30 ℃, grazie al suo sistema di circuiti e batteria appositamente progettati. Quindi non solo il corpo dell’orologio può resistere fisicamente al freddo, ma puoi continuare a utilizzare le funzioni dell’orologio man mano che le condizioni diventano più intense. Sperimenta l’energia oltre l’estinzione, con una durata della batteria che può durare fino a 20 giorni. L’orologio introduce anche una nuova modalità batteria Endurance GPS per coloro che amano perdersi nella natura per lunghi periodi di tempo, oltre a una nuova modalità batteria GPS automatica che regola in modo intelligente le impostazioni GPS in base alla potenza del segnale, per aiutare a risparmiare energia.

