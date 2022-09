Amazon annuncia Kindle Scribe, il primo e-reader della serie che permette di scrivere sullo schermo

Amazon ha appena annunciato un nuovo modello di Kindle chiamato “Scribe” che consente agli utenti di prendere appunti direttamente sullo schermo utilizzando una apposita stilo, rendendo il dispositivo utile per qualcosa di più della semplice lettura. Kindle Scribe è dotato infatti del primo schermo Paperwhite al mondo da 10,2 pollici a 300 ppi, ed include una penna che non necessita di ricarica. Scopriamolo meglio.

La nuova generazione di Kindle unisce la lettura alla scrittura

Il display premium, con tecnologia antiriflesso e luce frontale, dona la sensazione di leggere e scrivere su carta, grazie alla nitidezza del testo e all’ampio spazio per caratteri più grandi, immagini, grafici e documenti. Progettato per leggere e prendere appunti su milioni di libri, aggiungere note ai documenti, scrivere diari e molto altro, Kindle Scribe è disponibile per il preordine da oggi a partire da 369,99 euro e le spedizioni inizieranno nei prossimi mesi. Per saperne di più: www.amazon.it/kindlescribe.

“Kindle Scribe è il miglior Kindle che abbiamo mai realizzato, l’unico in grado di offrire un’esperienza di lettura e scrittura che ricrea quella sulla carta” ha dichiarato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International.

Con uno spessore di soli 5,8 mm, Scribe è dotato del primo schermo antiriflesso al mondo da 10,2 pollici a 300 ppi, e di una penna che non necessita di ricarica: l’alleato ideale da portare ovunque. Lo schermo antiriflesso è progettato per ricreare la sensazione della penna che scorre sulla carta, offrendo un’esperienza naturale e piacevole. L’ampio schermo Paperwhite ad alta risoluzione offre molto spazio per leggere e prendere appunti, esalta la bellezza di immagini, illustrazioni e grafici e consente di regolare facilmente i margini.

Kindle Scribe prevede due opzioni di scelta riguardo la penna: Basic e Premium. Entrambe offrono una precisione estrema, una sensazione naturale sulla mano e si fissano comodamente al lato del dispositivo con un magnete. Le penne dispongono anche di tratti di diversa larghezza, un evidenziatore, una gomma e uno strumento di annullamento, tutti facilmente accessibili dal menu di scrittura sullo schermo. La penna Premium include anche una gomma apposita sulla parte superiore e un pulsante di scelta rapida personalizzabile, con il quale si può selezionare la funzione gomma o evidenziatore, oppure creare una nuova nota adesiva.

Esperienza premium

Le nuove note adesive digitali di Kindle Scribe consentono di prendere facilmente appunti a mano su milioni di libri, organizzando automaticamente note e sottolineature in un unico posto, mantenendo così le pagine libere. È anche possibile scrivere un diario o prendere appunti utilizzando una serie di template, tra cui elenchi di cose da fare per tenere traccia delle attività e carta a righe per le annotazioni durante le riunioni. Tutti i quaderni vengono salvati in automatico, sottoposti gratuitamente a backup nel cloud e, a partire dall’inizio del 2023, saranno accessibili anche tramite l’app Kindle.

Con la funzione Send-to-Kindle è possibile importare in Kindle Scribe documenti personali da computer o smartphone e scrivere direttamente su file PDF. Si possono inoltre caricare e scrivere a mano note adesive all’interno di documenti Microsoft Word, articoli web e altri formati di documenti, scegliendo le dimensioni dei caratteri e il layout.

Dall’inizio del 2023 si potranno inviare documenti a Kindle Scribe direttamente da Microsoft Word. Come tutti gli e-reader Kindle, il nuovo Scribe è dotato di accesso immediato al Kindle Store, che include:

Scelta vastissima: con una libreria di contenuti senza eguali, i Kindle Store di tutto il mondo offrono oltre 13 milioni di titoli, compresi milioni di libri di saggistica.

con una libreria di contenuti senza eguali, i Kindle Store di tutto il mondo offrono oltre 13 milioni di titoli, compresi milioni di libri di saggistica. Kindle Unlimited: con l’abbonamento a Unlimited, è possibile ottenere accesso illimitato a milioni di titoli, inclusi romanzi, gialli, fumetti, e libri su attualità, saggistica e società recentemente aggiunti al programma. Per un periodo limitato, i clienti idonei che acquistano un Kindle Scribe possono ricevere 4 mesi di prova d’uso gratuito se si iscrivono a Kindle Unlimited durante il set-up del dispositivo.

con l’abbonamento a Unlimited, è possibile ottenere accesso illimitato a milioni di titoli, inclusi romanzi, gialli, fumetti, e libri su attualità, saggistica e società recentemente aggiunti al programma. Per un periodo limitato, i clienti idonei che acquistano un Kindle Scribe possono ricevere 4 mesi di prova d’uso gratuito se si iscrivono a Kindle Unlimited durante il set-up del dispositivo. Lettura gratuita per i membri Prime: i clienti Prime possono accedere a un catalogo a rotazione di eBook selezionati e altro ancora. Libertà di leggere e ascoltare su qualsiasi dispositivo con l’applicazione Kindle.

i clienti Prime possono accedere a un catalogo a rotazione di eBook selezionati e altro ancora. Libertà di leggere e ascoltare su qualsiasi dispositivo con l’applicazione Kindle. Accesso a un ventaglio di autori: milioni di autori auto pubblicati in tutto il mondo utilizzano Kindle Direct Publishing (KDP) per condividere racconti e costruire carriere di successo. L’autopubblicazione tramite KDP offre agli autori maggiori possibilità di scelta su come raggiungere milioni di lettori in tutto il mondo con i propri libri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.