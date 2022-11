Amazon Black Friday: i migliori Mini PC più economici in offerta

Vuoi un mini PC perfetto per tutte le tue attività quotidiane, dal lavoro al divertimento, per giunta super risparmioso? Allora sei nel posto giusto: in questo articolo vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti che Amazon sta facendo oggi sui mini computer per il Black Friday. Ma molte altre vi aspettano direttamente sulle pagine del gigante dell’e-commerce. Intanto, se vi va, iniziate a farvi un’idea e magari ad acquistare uno di questi della nostra lista.

Black Friday: 2022: mini PC in offerta ora su Amazon

NiPoGi Mini PC, piccolo ma potente al prezzo di 159€ (applicando il coupon da 40€ sulla pagina). Il Mini PC è piccolo e compatto, ma molto solido. Si vede che è costruito con materiale di qualità. Ha installato tutto quello che serve, compreso Windows 10, perciò è super semplice da usare anche per un bambino. Basta collegarlo a un monitor o a una televisione e in pochi secondi puoi già goderti film, serie TV, sport e quello che preferisci i streaming o direttamente dall’hard disk. Tanto consuma anche poco, almeno dieci volte in meno di un normale computer da scrivania.

Fanless Celeron N4020

Il Mini PC Fanless Celeron N4020 (up to 2.8GHz) lo puoi acquistare oggi col 37% di sconto a soli 149 euro. Dotato di processore Celeron N4020 (4 MB di cache, fino a 2,80 GHz), preinstallato con OS, DDR4 da 4 GB di RAM, il mini PC N40 è in grado di gestire una frequenza di memoria superiore, funzionare più velocemente e più stabile, ridurre il calore della memoria. Inoltre gode di un sistema di raffreddamento omnidirezionale, per garantire efficacemente la durata dell’hardware, prestazioni operative stabili, e di un consumo di energia molto basso e un grande risparmio sulla bolletta elettrica.

Beelink U59

Beelink U59 Mini PC, è in offerta a 219€ (Applica coupon 70€). Dotato di undicesima CPU Jasper Lake Processor N5095 (4C/4T, 4M Cache, 2.0GHz fino a 2.9GHz). Processore per piattaforma desktop a bassa potenza, prestazioni stabili e affidabili, meno ritardi e ritardi. Viene fornito con 8 G DDR4 di RAM (il supporto espande il massimo 16 G DDR4 2933 MHz tramite 2 porte DDR4), aumenta notevolmente la velocità di avvio, la velocità di lettura e scrittura. L’SSD da 256 GB offre una capacità sufficiente per archiviare immagini, video, musica e altro. Può estendere la memoria con un HDD SATA da 2,5 pollici da 7 mm (500 GB fino a 2 TB).

Aerofara A2 Pro

Mini PC Aerofara A2 Pro, in promo a 229€ (Applica coupon 20€). Questo piccolo gioiellino è dotato di i5-8279U di decima generazione (fino a 4,2 GHz, 4C / 8T, Smart Cache da 6 M), per una buona esperienza video e di gioco. Predisposto all’aggiornamento per Windows 11 supporta anche l’installazione del sistema operativo Linux. Ha inoltre equipaggiato una memoria DDR4 da 8 GB, PCI-E SSD da 256 GB di grande capacità di archiviazione. Il mini computer offre una grafica 4K UHD, supporta 4096 x 2304 Dual HDMI, offrendoti un’esperienza visiva migliore di tanti altri PC della stessa categoria.

Beelink SEi8

Mini PC Beelink SEi8, al prezzo di 439€ invece di 629€ (Applica coupon 110€). Cuore pulsante del PC è un processore Intel Coffee Lake i5-8279U di ottava generazione integrata, 2,4 GHz, Turbo 4,1 GHz, 4 core 8 thread, supporta Smart Cache da 6 MB, Intel Iris Plus Graphics 655, Windows 11 PRO a 64 bit. Dotato di 2 porte HDMI che ti consentono di multi-tasking con facilità e di riprodurre video 4K HD senza problemi, migliorando l’efficienza del tuo lavoro.

Con questi interessanti mini PC in promozione su Amazon, fai davvero degli ottimi affari, perché oltre a risparmiare, ti assicuri prodotti di qualità e godi sempre e comunque di spedizioni gratuite. Ricorda: molte di quelle che ti abbiamo segnalato sono occasioni limitate, quindi dovrai essere veloce se vuoi sfruttarne qualcuna. Molte altre potete trovarle direttamente sulla pagina ufficiale delle offerte di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.