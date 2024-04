Amazon conferma Prime Day 2024: tornano le giornate di sconti IMPERDIBILI

Con un breve comunicato, Amazon ha annunciato Prime Day 2024, l’iniziativa che come ogni anno permetterà agli abbonati Amazon Prime di accedere per un paio di giorni ad una serie di fantastiche offerte su migliaia di prodotti.

Il colosso dell’e-commerce non ha ancora ufficializzato la date, ma è plausibile pensare che si terrà come di consueto intorno alla metà di luglio, forse durante la seconda settimana.

Amazon ci ha comunque dato un’anticipazione sul genere di sconti che potremo aspettarci parlando per il momento di offerte sui prodotti per il Back to School, quindi ci sarà grande spazio per questa categoria merceologica. Naturalmente però non mancheranno sconti su tutte le altre cose: elettronica, prodotti per la casa, videogiochi, televisori, smartphone, laptop, PC desktop, tablet e molto altro ancora.

In attesa di capire come e quando inizierà Prime Day 2024 ti ricordiamo i benefici di essere un abbonato Amazon Prime:

Spedizioni veloci e illimitate su milioni di prodotti

Accesso al catalogo di Prime Video per film, serie TV ed eventi sportivi

Centinaia di eBook con Prime Reading

Brani e podcast senza pubblicità con Amazon Prime Music

Offerte esclusive, incluso appunto Prime Day

Amazon Photos per l’archiviazione illimitata delle tue foto in cloud

Insomma, se non sei ancora abbonato tanto vale la pena pensarci adesso in modo da essere preparato quando l’evento Prime Day 2024 avrà finalmente inizio.

