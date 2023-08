Amazon, CROLLA TUTTO: sconti folli dal 40% in su sui migliori prodotti tech

Amazon ha messo insieme una selezione di occasioni imperdibili, esclusivamente dedicate agli amanti del tech, della smart home e del fai da te. Preparatevi a scoprire un mondo di innovazione e creatività, senza rimpianti. Guardate anche voi cosa abbiamo scovato per voi.

Piccola powerbank, grande energia

Oggi su Amazon c’è un eccellente powerbank al prezzo affare di 10€, per risolvere tutti i tuoi problemi di ricarica quando sei in giro. Funziona con tutti i dispositivi, indipendentemente dalle loro dimensioni. In più le spedizioni sono rapide e gratuite.

HUB USB 5 in 1

Oggi come oggi torna sempre più utile avere a disposizione più ingressi USB per i nostri dispositivi. Se vuoi espandere le tue porte USB segui subito questo link per portare a casa un fenomenale HUB 5 in 1 con interruttori a soli 13 euro. Il risparmio è garantito e in più non paghi nemmeno le spese di spedizione che sono a carico di Amazon. Questo dispositivo è perfetto per avere tutti gli ingressi USB e dimenticarti di ogni problema di connettività.

Smartwatch Dotn

Lo smartwatch che vi presentiamo oggi è uno di quei wearable poco conosciuti ma non per questo meno efficiente di altri più famosi. Perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, in questo momento lo trovi su Amazon a 19 euro, con uno sconto pari al 40%. Il resto lo fa il coupon da 10€ da applicare spuntandolo in pagina prodotto.Un ottimo affare considerando l’ottimo rapporto prezzo e qualità e le spedizioni gratuite via prime.

Auricolari Bluetooth 5.2

Questi auricolari a soli 16€ sono davvero ben costruiti: solidi ma allo stesso tempo morbidi, sono perfetti da indossare anche per lungo tempo. I materiali super morbidi si adattano alla forma naturale del tuo orecchio per una vestibilità personalizzata. Godono inoltre di doppia tecnologia di riduzione del rumore per migliorare la velocità di trasmissione, garantire una distanza di 15 metri, bassi stereo ad alta definizione e alti cristallini.

Localizzatore GPS auto

Un localizzatore GPS ad alta precisione, pronto a mostrare sempre dov’è la tua auto (e non solo) torna sempre molto utile per tanti motivi. Se poi lo riesci a prendere anche a meno della metà del suo prezzo di listino è ancora meglio. In questo preciso momento, infatti, ne trovi uno a un costo talmente basso da far pesare a un errore di prezzo: appena 14 euro. Proprio così: ti basta semplicemente applicare il coupon del 50% sulla pagina del prodotto.

Tastiera Trust Taro

