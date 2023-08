Amazon delle RARITA': 10 prodotti curiosi ma utili di cui ignoravate l'esistenza

Hai mai pensato di trovare su Amazon dei prodotti così curiosi e innovativi da farti chiedere: “Ma questo esiste davvero?” Bene, preparati a rimanere stupito, perché ti stiamo per svelare una lista di 10 rarità (cinque più altre cinque a sorpresa) che potrebbero risolvere piccoli problemi quotidiani che nemmeno sapevi di avere.

Orologio Sveglia con porta USB e caricatore Wireless

Sveglia con caricatore wireless a ricarica rapida e luce notturna, una piccola genialata che include anche indicatori LED per ore e minuti, con 3 livelli di intensità possibile, allarme, luce notturna con 3 livelli di intensità possibili, due diverse potenze di ricarica: una rapida da 7,5 W o 10 W per dispositivi compatibili con la ricarica rapida Qi e uno standard da 5 W e uscita USB di tipo A per ricaricare i dispositivi non abilitati con ricarica wireless.

Lampada da scrivania con ricarica wireless

Se sei amante di quegli oggetti hi-tech belli per arredare casa, ma anche utili in termini di funzionalità, questa lampada al LED con annesso caricatore wireless deve essere tua. Ideale come lampada da scrivania o da tavolo, per studio o lettura, ma anche come luce notturna da comodino, la prendi e porti via a 25€ con le spedizioni gratuite di Amazon. Ma devi fare in fretta, perché l’offerta scade tra poco.

Appendino portatile con asciuga abiti e scarpe

A volte forse si abusa del termine geniale associato a qualche gadget, ma non è questo il caso. Perché questo appendi abito portatile e pieghevole, non solo ti permette in un attimo di appendere camicie, cappotti o giacche e perfino le scarpe, ma addirittura grazie a un sistema interno di riscaldamento, te le asciuga perfino. Pazzesco, no? Puoi farlo tuo su Amazon a 48€.

Mouse Jiggler, simulatore di mouse

Su Amazon ci sono dei gadget davvero stranissimi ma che spesso si rivelano anche super utili. E’ il caso di questo incredibile Mouse Jiggler, un gadget incredibile con il quale potrai simulare il movimento del mouse, in modo da bloccare l’attivazione del salvaschermo e l’ibernazione del sistema.

Taccuino smart con pendrive, ricarica wireless e powerbank

Quante volte ci si trova in giro, magari sull’autobus, in treno o per un appuntamento si lavoro, con la necessità di dover prendere appunti, ricaricare lo smartphone o di copiare dei file su un pennino? Con questo geniale prodotto puoi semplificarti la vita e avere a portata di mano un taccuino smart con pendrive, ricarica wireless e powerbank a 49 euro. Tutto comodamente in uno. Spedizioni veloci garantite dal servizio Amazon.

Vulcano per pulire il microonde

Questo simpatico quanto curioso pulisci microonde di Legami ti aiuta a pulire a fondo il microonde in 5 minuti. Proprio così: scioglie le incrostazioni di sporco in poco più di 5 minuti. Basta rimuovere il coperchio del Vulcano, versare aceto bianco fino alla scritta VINEGAR, mentre l’acqua fino a che la miscela raggiunge la scritta WATER. Riposizionare il coperchio e, una volta inserito il Vulcano nel microonde, l’asciarlo agire per 5-8 minuti a massimo 500 W di potenza. La “lava” inizierà ad eruttare dal vulcano dopo circa 2 minuti ammorbidendo le incrostazioni di sporco del microonde. Lo trovi su Amazon a 8 euro.

Custodia porta cavi, adattatori e microSD

A proposito di prodotti piccoli ma geniali nella loro semplicità: questo ti permette di portarti dietro e tenere sempre ordinati tutti i tuoi cavi, le sue microSD, le schede e gli adattatori, così da poterli poi utilizzare subito senza problemi, ma anche di reggere il tuo smartphone mentre hai le mani occupate. E’ piccola quasi quanto un portafogli e costa solo 19€.

Custodia porta cavi, lettore di schede e powerbank

Questo gadget sembra all’apparenza uguale a un altro che vi abbiamo già presentato: ti permette di tenere sempre ordinati tutti i tuoi cavi, le sue microSD e gli adattatori, e di portarli comodamente sempre con te, ma in più include una piccola lampadina al LED, un lettore di schede e ti fa perfino da powerbank senza fili, per ricaricare ciò che vuoi. Geniale, no?

Micro PC scanner per la diagnosi dell’auto

Questo piccolo quanto eccellente scanner per lettore per la diagnosi dell’auto è davvero una potenza. Compatibile con iOS, Android, Windows e Linux, è estremamente utile per chiunque possieda un auto per diagnosticare eventuali malfunzionamenti nella vettura, come per esempio nei sensori di luce o nel quadro comandi. Funziona con tutti i veicoli OBD2 (1996 in poi negli Stati Uniti) e veicoli EOBD (auto a benzina 2001 in poi) e diesel del 2003/2004 in poi in Europa.

Portachiavi con sistema anti-smarrimento Wireless

Passiamo sempre più tempo in giro, per lavoro, studio o per cercare un minimo di relax dal tran tran quotidiano, magari facendo una bella passeggiata. Ma proprio per questo, più stiamo in giro, più aumentiamo il rischio di dimenticare o perdere qualcosa a cui siamo particolarmente legati, dallo zainetto alla borsa, dallo smartphone alle chiavi di casa. Per fortuna che anche qui la tecnologia ci viene incontro e con gadget come questo key finder ci permette in poco tempo di ritrovare quanto abbiamo smarrito. Costa solo 3 Euro con le spedizioni gratuite.

