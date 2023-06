Amazon ESAGERA con lo sconto: il tablet più VENDUTO del mese, crolla ancora di prezzo

Se sei alla ricerca di un tablet super efficiente che si adatti a ogni tua esigenza, sia essa di studio che di lavoro e intrattenimento ma che non costi troppo sei capitato nel posto giusto. Oggi su Amazon abbiamo scovato questo interessantissimo Blackview Tab 8 che, con display da 10” e 7GB RAM + 128GB ROM, è proprio ciò che fa al caso tuo.

Si tratta di un dispositivo che nonostante il prezzo basso ti fa vivere un’esperienza premium. Vai su Amazon, quindi, e prendilo in offerta a soli 99 euro. Prima però ricordati di spuntare la voce Applica coupon da 30€ sulla pagina del prodotto.

Blackview Tab 8, il TOP a costo assurdo

Questo Blackview Tab è pratico ed estremamente compatto, in grado di garantire delle ottime prestazioni in ogni condizione. Da questo punto di vista è un device versatile capace di accompagnarti in qualsiasi attività quotidiana. Design ultrasottile, 7,4 mm, comodo da impugnare e facile da trasportare col suo peso leggero di 430 g è facile da trasportare quando si viaggia o si va in giro.

Il tablet ha poi un eccellente display da 10 pollici con i bordi sottilissimi per ridurre l’ingombro e lasciare ampio spazio allo schermo. Questi garantisce una fedele riproduzione delle immagini a tutto vantaggio dei tuoi momenti di relax, se guardi un film o un video in streaming, o di lavoro e studio, se devi prendere appunti o seguire una lezione. Completano il quadro un Touch screen 2.5D completamente laminato, controllo touch induttivo a 10 punti e la stesso retro-tecnologia di montaggio dell’iPad.

Dulcis in fundo, abbiamo una fotocamera frontale da 8 MP, così che le videochiamate sono più naturali e il supporto per lo sblocco facciale è più comodo per liberare le mani. Poi la fotocamera posteriore da 13 MP che cattura i momenti meravigliosi della vita, che si tratti di scattare foto o video, è chiara e vivida.

Il tablet Blackview Tab8 da 10 pollici è dotato di una batteria di grande capacità da 6580 mAh e un’eccellente gestione per un uso a lungo termine. Vai su Amazon, quindi, e prendilo in offerta a soli 99 euro. Prima però ricordati di spuntare la voce Applica coupon da 30€ sulla pagina del prodotto.

