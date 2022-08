Amazon Fashion rilascia Virtual Try On, per provarti gli occhiali da sole online prima di comprarli

Amazon è sempre alla ricerca di modi coinvolgenti e innovativi per facilitare ai clienti lo shopping online dedicato ai brand moda, e con Virtual Try On punta decisamente a rendere ancora più semplice e immediata ogni procedura. Si tratta di una funzione interattiva e divertente che può essere utilizzata comodamente da casa o in viaggio per informarsi e decidere quale modello sia meglio acquistare. In parole povere, i clienti potranno “provare” sul proprio viso gli occhiali da sole e vederli da ogni angolazione mentre fanno shopping online.

Virtual Try On, ecco come funziona

Dopo aver aperto l’app di shopping Amazon sui dispositivi iOS i clienti possono scoprire – direttamente tramite l’homepage di Amazon Fashion – la selezione di occhiali da sole disponibile alla prova virtuale. È semplicissimo! Basta trovare il paio di occhiali più amato, cliccare il pulsante “Virtual Try On” nella pagina di dettaglio del prodotto e utilizzare la telecamera frontale del telefono per vedere apparire gli occhiali sul proprio viso.

I clienti possono anche scattare una foto degli occhiali da sole che stanno provando per condividerla con gli amici tramite i social media.

“Siamo entusiasti di introdurre una nuova e innovativa funzionalità per i clienti Amazon Fashion” afferma Ruth Diaz, VP Amazon Fashion Europe. “Insieme alla tecnologia Virtual Try On adesso è facile trovare online, in modo facile e divertente, il paio di occhiali perfetto. Non vediamo l’ora di poter vedere il riscontro dei nostri clienti e dei brand per offrire un’esperienza VTO sempre migliorata insieme all’arrivo di nuove categorie di prodotti“.

Nel corso del tempo, la funzione Virtual Try On sarà implementata anche ad altre categorie Amazon Fashion come ad esempio le scarpe. In tutta Europa sono già disponibili con questa nuova funzionalità oltre 1.500 modelli di occhiali da sole di brand tra cui Tommy Hilfiger, Polaroid, Carrera, Hugo Boss, Kate Spade.

