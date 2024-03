Amazon FOLLIA lo FA DAVVERO: smartphone Android 13 SUPER POTENTE a 89€!

Il DOOGEE N50S è uno smartphone che offre un’ottima combinazione di funzionalità e convenienza. Con una memoria RAM di 9GB (composta da 4 GB + 5 GB) e una capacità di archiviazione di 128GB, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD, questo dispositivo offre ampio spazio per le tue app, foto, video e altro ancora. Su Amazon lo puoi avere oggi a soli 89€ grazie allo sconto del 40%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

DOOGEE N50S, lo smartphone per tutti i giorni a prezzo WOW

Il display da 6,52″ HD+ offre un’esperienza visiva nitida e coinvolgente, mentre la fotocamera da 20 MP cattura immagini dettagliate e nitide. Con Android 13, avrai accesso alle ultime funzionalità del sistema operativo Android, garantendo un’esperienza fluida e reattiva.

Dotato di una batteria da 4200 mAh, questo smartphone offre una buona autonomia per un utilizzo quotidiano senza problemi.

Con funzionalità come il riconoscimento del volto e il GPS integrato, il DOOGEE N50S offre anche sicurezza e convenienza aggiuntive. Inoltre, con la sua capacità dual SIM e supporto per reti 4G, questo smartphone è ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e accessibile per restare connesso ovunque tu vada. Su Amazon prendilo adesso oggi a soli 89€ grazie allo sconto del 40%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.