Amazon ha in SUPER SCONTO il robot aspirapolvere iRobot dei tuoi sogni

Con il robot aspirapolvere iRobot Roomba e6192 in offerta su Amazon non dovrai più preoccuparti delle pulizie di casa. Spendendo la cifra shock di appena 249€, infatti, complice uno sconto immediato del 31%, hai finalmente a portata di mano l’elettrodomestico di cui non potrai più fare a meno.

Silenziosissimo, smart e completamente gestibile in ogni sua funzione con Amazon Alexa o Google Assistant, con il robot aspirapolvere iRobot puoi goderti una casa sempre pulita e in ordine senza muovere un dito.

Sconto immediato del 31% su Amazon per il robot aspirapolvere iRobot Roomba e6192

iRobot Roomba e6192 monta un potente motore aspirante con una spazzola ad alta intensità che non teme nemmeno i peli dei tuoi animali domestici, mentre la batteria integrata ti assicura una buona autonomia. Nonostante il prezzo molto conveniente, inoltre, il robot aspirapolvere integra una serie di sensori di nuova generazione in grado di riconoscere mobili e ostacoli durante il tragitto.

Con un prezzo finale in sconto su Amazon di appena 249€ è chiaro che questo è il robot aspirapolvere che devi acquistare; fai in fretta però, solo oggi hai a disposizione la consegna rapida garantita in 24 ore con i servizi Prime di Amazon.

