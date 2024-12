Amazon, i droni arrivano anche in Italia: come funziona la nuova consegna

Un sistema innovativo come non mai, che permetterà agli utenti di ricevere i propri ordini effettuati in qualche ora. Amazon si prepara allo step successivo e sta introducendo gradualmente la consegna tramite droni. Anche in Italia! Se n’era iniziato a parlare lo scorso anno e, in perfetta linea con i piani iniziali, qualche giorno fa è stato spedito il primo pacco in questo modo.

L’obiettivo è proseguire coi test per poter procedere col lancio di un servizio sicuro e affidabile già dal prossimo anno. Dopo aver ottenuto dati alla mano che siano sicuri ed esaustivi, ecco che Amazon potrà rivolgersi alle sedi opportune per poter ottenere le autorizzazioni necessarie e integrare una modalità di logistica rivoluzionaria.

Amazon, consegna coi droni in Italia: dov’è successo

Un successo totale, a conferma del fatto che i lavori svolti da parte di Amazon stanno portando ai risultati sperati. La prima consegna coi droni in assoluto nel nostro Paese è avvenuta in Abruzzo, e più precisamente nell’area di San Salvo. Con l’autorizzazione dell’Enac, che ha dato l’ok per ospitare un test così importante e che potrebbe dare il via ad un cambiamento radicale.

“La prova è stata effettuata con il nuovo drone MK-30, ossia un sistema altamente automatizzato che sfrutta il programma di computer vision Amazon” ha spiegato il colosso americano in una nota ufficiale, e prosegue: “Grazie alla nostra tecnologia, i droni possono spostarsi in sicurezza evitando ostacoli e garantendo l’incolumità di persone, animali e proprietà“.

Il 2025 sarà quindi un anno decisivo in questo senso. Il piano realizzato da Amazon prevede infatti una massiccia fase di test anche in Italia. Soprattutto per vedere se questi droni sapranno consegnare i pacchi senza problemi anche in aree affollate come le città urbane e le metropoli. Difficile stabilire se e quando ci sarà la possibilità per tutti di selezionare questo sistema di consegna, ma ne sapremo di più nei prossimi mesi.