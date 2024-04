AMAZON IMPAZZISCE: SCONTI ESAGERATI sulle SoundBar! Finalmente nuova voce alla vostra TV!

Il problema più grande delle smart TV è che spesso, anzi quasi sempre, non hanno una “voce” degna di display ad altissima risoluzione che sparano a schermo immagini dai colori e dal dettaglio fuori di testa. Lo spazio latita dove inserire potenti altoparlanti e dietro roboanti tecnologie si cela una voce flebile e per nulla spaziale! Come fare per dare la giusta voce alla vostra TV senza spendere una fortuna? Ci vuole una bella soundbar, magari col giusto compromesso tra prestazioni e prezzo accessibile! La linea ULTIMEA corrisponde perfettamente a questo identikit, alte prestazioni, costo accessibile e maxi sconto Amazon! Vediamo le offerte più interessanti!

ULTIMEA Soundbar TV con Dolby Atmos 120 euro invece che 150 euro

Questa soundbar è il punto di partenza dal quale iniziare a scegliere. Configurazione classica, soundbar e subwoofer ma dotazione tecnologica di tutto rispetto: 3D Dolby Surround, HDMI ARC per collegarla in modo immediato alla TV, 190W di potenza d’uscita, Bluetooth 5.3 e ovviamente Dolby Atmos. Suono super spaziale e bassi belli presenti e profondi.

ULTIMEA Soundbar 2.2 MENO 40 euro col coupon in pagina, solo 80 euro

Questa soundbar è molto particolare. Si può posizionare sotto la TV, ma volendo si può anche dividere in due per creare due casse verticali da posizionare ai lati della TV stessa. Dotata di 2 tweeter e woofer integrati, questa soundbar 2.2ch riproduce un suono bilanciato, con bassi più ricchi e alti più nitidi. Dotazione tecnologica al top con ponte ARC e Bluetooth 5.3. Non dimenticate di flaggare il coupon MENO 40 euro!

ULTIMEA 5.1 Surround: MENO 15% e audio surround

5.1, ovvero 5 canali più un subwoofer per sentirsi a casa come al cinema. Ultimea qui fa un passo per una maggiore spazialità del suono con diffusori posteriori che allargano il campo sonoro. Suono d’eccezione come al solito, vivo e vibrante e bassi belli pieni e profondi grazie alla tecnologia proprietaria Bass Mx. Prezz ovviamente contenuto con lo sconto Amazon MENO 15% sul prezzo più basso recente, 119 euro invece che 140 euro!

Ultimea negli ultimi tempo si sta ritagliando sempre più spazio nel cuore degli appassionati cinefili con dispositivi dal prezzo accessibile, molto versatili e dotati di qualità audio che non teme prodotti di ben altra caratura. Gli sconti Amazon sono quindi da non perdere! Questo è il momento giusto per dare nuova voce alla vostra smart TV!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.