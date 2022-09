Il Kindle è tra i prodotti a marchio Amazon di maggior successo e oggi ne è stata ufficialmente annunciata – e lanciata nella mischia (in preordine) – la nuova generazione. L’elenco delle novità non è molto lungo, ma gli upgrade sono mirati e portano al livello successivo l’esperienza d’uso.

Amazon Kindle 2022: leggere… che piacere!

Restando fedele alla filosofia dei precedenti modelli, il nuovo Kindle vanta un rapporto qualità-prezzo davvero incredibile. Con funzionalità premium – quali il display da 6″ con risoluzione da 300 ppi, la ricarica con USB-C, un’autonomia di 6 settimane e lo spazio d’archiviazione raddoppiato – il device di Amazon ha un prezzo di partenza di soli 99,99 euro. Per il modello senza pubblicità invece, il rincaro è di soli 10 euro.

Schermo al TOP e design da favola

Il nuovo lettore di eBook del gigante di Seattle è davvero un gioiellino tech. Il nuovo display da 6″ antiriflesso ad alta risoluzione da 300 ppi è uno spettacolo, e poi la luce frontale è regolabile e ciò significa che è garantita un’esperienza di lettura confortevole in qualsiasi condizione di luce.

Non mancano poi le feature che chi utilizza i Kindle conosce e ama, come X-Ray (che fornisce dettagli su persone e luoghi citati nei libri) e il dizionario integrato.

Per quanto riguarda invece il design, il Kindle di nuova generazione è più compatto e leggero, quindi – ad esempio – lo puoi tenere con una mano per più tempo e lo puoi portare in borsa o nello zaino senza preoccuparti di un eccessivo peso sulle spalle.

Finalmente l’USB-C e più spazio d’archiviazione

Non possiamo non spendere qualche parola su upgrade particolarmente graditi. Il dispositivo è munito di una porta USB-C e la ricarica è più semplice e rapida che mai. Non che l’autonomia sia un problema, visto che parliamo di circa 6 settimane con un utilizzo continuo.

Infine, lo spazio d’archiviazione è stato raddoppiato ed è ora di 16GB. È sufficiente per memorizzare migliaia di titoli, così puoi avere una libreria vastissima sempre a portata di mano.

Amazon Kindle 2022: quando e quanto

Il lettore di eBook, come detto poco sopra, è attualmente in fase di preordine, le spedizioni inizieranno invece il 12 ottobre.

I modelli e i colori disponibili sono i seguenti:

