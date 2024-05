SOLO 11 EURO per 2 Mini Power Bank: applica il MEGA COUPON Amazon

Se sei spesso fuori casa e non vuoi rischiare di restare con lo smartphone scarico, approfitta subito della mega promozione sul set da 2 Mini Power Bank EUARY! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 11 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 40% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Set da 2 Mini Power Bank EUARY: energia extra sempre con te

Il set da 2 Mini Power Bank EUARY è utilissimo per avere sempre energia extra a portata di mano, soprattutto quando sei a lungo fuori casa.

Rispetto a prodotti simili, questo caricatore è il 23% più piccolo, 38% più leggero e 17% più sottile. In questo modo si può mettere facilmente in qualsiasi borsa senza sentirsi ingombranti. In più ha 2 uscite che consentono di caricare 2 dispositivi contemporaneamente. L’uscita 2A è il 40% più veloce di 1A così da poter caricare molte volte smartphone e tablet.

Ogni power bank ha una batteria ai polimeri di litio di alta qualità dotata di protezione da sovraccarico, sovracorrente, sovratensione e cortocircuito, per proteggere te e i tuoi dispositivi.

Inoltre, a differenza della maggior parte dei caricabatterie sul mercato che non possono caricare dispositivi più piccoli come AirPods, Smart Watch/braccialetto, cuffie/altoparlanti Bluetooth e così via, Evary 5000 è compatibile con qualsiasi dispositivo, indipendentemente dalle dimensioni. per di più non dovrai preoccuparti di attivare speciali modalità di ricarica: l’utilizzo è semplicissimo grazie alla funzionalità Plug and Play.

