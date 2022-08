Amazon lancia la vetrina “Ritorno a scuola”, con migliaia di prodotti tra cui scegliere

Amazon ha lanciato la vetrina Ritorno a scuola, disponibile fino al 1° ottobre, con migliaia di prodotti tra cui scegliere, dai classici indispensabili, come libri di testo, cancelleria, zaini e astucci, abbigliamento e accessori, ai must-have delle nuove generazioni, come elettronica, materiali universitari e molto altro ancora. Studenti e genitori potranno così evitare la frenetica corsa agli acquisti per il ritorno sui banchi e, grazie alla funzionalità “Acquista per età”, trovare con un semplice click tutto ciò di cui hanno bisogno ad un ottimo prezzo.

Back To School 2022: da Amazon tutto il necessario per il rientro a scuola

Dal primo giorno alla primaria fino all’università, la vetrina “Ritorno a scuola” di Amazon offre gli zaini più di tendenza, materiali di cancelleria personalizzabili, i migliori tablet, gli accessori più innovativi e tecnologici, tutti ricercabili per categoria. E per il nuovo anno scolastico, Amazon offre ancora più motivi per sorridere al “back to school”:

Attraverso la categoria “ Libri di testo ”, è possibile acquistare i libri adottati e consigliati in ognuna delle classi delle scuole elementari, medie inferiori e superiori d’Italia, pubbliche e private. La procedura è semplice e rapida, sarà sufficiente aggiungerli al carrello e confermare l’ordine per riceverli comodamente a casa.

Audible rende disponibili i migliori audiolibri educativi, come, ad esempio, I colori delle fiabe: Volume 2, una raccolta di storie per bambini ambientate in scenari incantati cavalcando l'immaginazione più fervida o I racconti della maestra Ludo per ascoltare le sue storie educative raccontate con dolcezza e fantasia.

Nella sezione dedicata ad Alexa sono disponibili molte skill educative per promuovere l'apprendimento, tra cui Impara i verbi per mettere alla prova le proprie capacità linguistiche con domande, quiz e oltre 40 verbi da coniugare oppure Inglese con Oxford per un accento da far invidia a Sua Maestà la Regina.

Grazie alla vetrina Climate Pledge Friendly i clienti possono scoprire e acquistare prodotti che hanno ottenuto almeno una delle oltre 30 certificazioni di sostenibilità e che aiutano a preservare l'ambiente.

Tutti gli studenti universitari, inoltre, possono usufruire di sconti e vantaggi esclusivi con Prime Student disponibile a € 1,99 al mese (€ 2,49 al mese a partire dal 15 settembre). I vantaggi di Prime Student non si limitano alla consegna rapida ma offrono agli abbonati anche l’accesso immediato a Prime Video, ad Amazon Music, a promozioni esclusive e molto altro ancora.

Per gli acquisti dell’ultimo minuto da ricevere in tempo per il suono della prima campanella, i clienti Prime troveranno prodotti disponibili per la consegna il giorno successivo o, in alcune aree, addirittura in giornata. Chi non fosse ancora cliente Prime, può godere di un periodo di uso gratuito di 30 giorni su amazon.it/prime.

I nati nel 2003 possono utilizzare il Bonus Cultura su Amazon.it per acquistare tutti i prodotti contrassegnati dalla dicitura 18app come, ad esempio, libri, CD e vinili, eBook Kindle, DVD e Blue Ray e, naturalmente, materiale scolastico. Infine, i docenti in possesso della Carta del Docente, potranno decidere di spendere il bonus su Amazon.it, in prodotti venduti e spediti da Amazon, per acquisti nelle categorie Libri, eBook Kindle, E-reader Kindle, tablet Fire e su una selezione di prodotti informatici. Per saperne di più sulla Carta del docente e come utilizzarla su Amazon.it è possibile consultare il seguente link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.