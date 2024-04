Amazon non finisce di stupire: JBL Tune Flex Ghost MENO 41 PER CENTO! Crolla il prezzo finalmente!

JBL Tune Flex Ghost non sono i soliti auricolari Bluetooth. Si, sono realizzati da JBL, e questo già dovrebbe bastarci visto che stiamo parlando di uno dei marchi più apprezzati dagli audiofili di tutto il mondo, ma soprattutto hanno una caratteristica che non dovrebbe sfuggirvi guardando semplicemente le immagini a corredo di questo articolo. Se si chiamano Ghost un motivo c’è… sono trasparenti, dietro la loro forma è possibile scorgere tutta la componentistica interna. L’effetto è di grande impatto, JBL Tune Flex Ghost sono davvero belli e unici. E lo stesso vale per la custodia di ricarica, anch’essa trasparente. Va bene lo stile e il design, va bene l’effetto “raggi X”, ma come suonano? Bene, anzi benissimo! C’è bisogno di chiederlo quando ci troviamo di fronte ad un dispositivo JBL?

E il prezzo? Scontatissimo! Amazon propone JBL Tune Flex Ghost con uno sconto da non credere: MENO 41% che si traduce in un taglio di prezzo esagerato! Da 100 euro possiamo pagare JBL Tune Flex Ghost 59 euro! Risparmio netto di 41 euro!

Super audio per auricolari super stilosi!

JBL Tune Flex Ghost sono auricolari, belli, dal design unico, e come scritto poco sopra suonano anche alla grande!

Grazie alla tecnologia proprietaria JBL Pure Bass, che restituisce bassi potenti e profondi, e ai driver da 12 mm questi piccoli auricolari Bluetooth sorprendono una volta accesi e collegati. Accanto a bassi di prima classe troviamo anche alti e medi decisamente ben bilanciati, che non si sovrappongono, vivi e vibranti.

E per ascoltare ancora meglio la musica, o per telefonare con la massima chiarezza possibile JBL Tune Flex Ghost sono dotati anche di un’ottima cancellazione attiva del rumore a 4 microfoni. Anche la durata della batteria è super: fino a 32 ore (8 auricolari+24 custodia) e 2 ore extra di musica con solo 10 minuti di ricarica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.