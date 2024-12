Amazon offre uno sconto per tutti: devi scegliere questa consegna speciale

Che Amazon abbia a cuore gli utenti e la loro fidelizzazione, non è ormai da tempo un segreto. Da anni il servizio di e-commerce propone decine di programmi e offerte molto interessanti, che si uniscono ai tanti servizi disponibili sia gratis che tramite l’abbonamento a Prime. Proprio in tal senso, di recente è stata lanciata una nuova iniziativa da non farsi sfuggire.

Per tutti i consumatori che selezioneranno una speciale consegna inedita, ci sarà la possibilità di godere di uno sconto esclusivo sul proprio ordine. Una decisione annunciata nelle scorse ore e che ha già attirato l’interesse di migliaia di utenti, pronti a sfruttarla per poter pagare meno i propri ordini.

Sconto Amazon: cosa fare per poterne usufruire

Tra il Black Friday che si è appena concluso e il Natale in arrivo, per Amazon si prospetta un periodo di forte pressione dal punto di vista degli ordini ricevuti e delle spedizioni da effettuare. Motivo per cui, è stata introdotta una modalità inedita di consegna. Ossia quella “non urgente”, che impiega una settimana per far arrivare l’ordine a casa dell’utente.

Come detto, l’azienda americana ha deciso di incentivare questa scelta con uno sconto esclusivo dell’1%. Dunque un risparmio non così elevato, ma simbolico. L’idea alla base è di sensibilizzare gli utenti e favorire un tipo di scelta più sostenibile e che sottoponga a meno stress il sistema di logistica di Amazon.

Per poter selezionare questa tipologia di consegna, ti basterà scegliere i prodotti da acquistare e poi procedere con l’ordine. Una volta giunto alla scelta della modalità di spedizione, avrai davanti a te tre opzioni: Domani, Il Mio Giorno Amazon e la Consegna Non Urgente. Troverai sotto l’ultima opzione una dicitura in cui ti verrà ricordato lo sconto dell’1%, che verrà applicato al momento del pagamento tramite il sistema da te scelto.