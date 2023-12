Amazon, parte la Colletta Alimentare 2023: ecco come puoi partecipare

Amazon.it aderisce alla Colletta Alimentare, storica iniziativa del Banco Alimentare, l’associazione che promuove il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Dal 18 novembre al 16 dicembre 2023 i clienti di Amazon.it potranno dare il proprio contributo online scegliendo i prodotti da donare, tra cui sughi, biscotti, alimenti per l’infanzia, dall’apposita selezione disponibile alla pagina dedicata all’iniziativa Amazon.it/bancoalimentare. Inoltre, al termine dell’iniziativa, Amazon donerà a Banco Alimentare anche il margine ottenuto da tutte le vendite effettuate nell’ambito dell’operazione.

Banco alimentare Amazon, come funziona

Su Amazon.it, dal 18 novembre al 16 dicembre, i clienti che visiteranno la pagina Amazon.it/bancoalimentare potranno aggiungere al carrello i prodotti inclusi nella selezione “Banco Alimentare”. Ad acquisto ultimato, i prodotti selezionati saranno inviati direttamente ai magazzini del Banco Alimentare che li devolverà alle 7.550 strutture caritative convenzionate che sostengono oltre 1.600.000 persone in difficoltà. I prodotti disponibili su Amazon.it/bancoalimentare comprendono generi alimentari a lunga conservazione, prodotti alimentari per l’infanzia, prodotti in scatola e molto altro ancora.

Questi sono solo alcuni dei prodotti che potete donare dall’apposita selezione disponibile alla pagina dedicata all’iniziativa Amazon.it/bancoalimentare.

