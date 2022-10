Amazon Prime in arrivo con tante offerte esclusive: ecco le migliori già disponibili

Le Offerte esclusive Prime sono ormai alle porte. Il nuovo evento di shopping globale della durata di due giorni targato Amazon dedicato esclusivamente ai clienti Prime inizierà a mezzanotte dell’11 ottobre e durerà fino al 12 ottobre in 15 Paesi: Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Dopo i Prime Day sarà una nuova occasione quindi per milioni di utenti per assicurarsi decine e decine di prodotti a prezzi spesso davvero stracciati.

Come accedere alle Offerte esclusive Prime

Per accedere alle promozioni bisogna per prima cosa essere clienti Amazon Prime. Il nuovo evento di 48 ore garantisce infatti agli abbonati a questo servizio l’accesso anticipato alle offerte natalizie dei migliori marchi, come Samsung e Miele, e la possibilità di acquistare una selezione di prodotti di Oral-B, iRobot, GHD e molti altri. Le offerte saranno disponibili comunque in moltissime categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon.

Dai prodotti per la cura della casa alla moda, spaziando per il beauty e l’elettronica, i clienti Prime potranno trovare un’ampia selezione di offerte e accedere, ancora una volta, solo al meglio dello shopping. I clienti Amazon Prime non devono aspettare per accedere alle offerte e ai benefici di Amazon Prime: possono infatti iscriversi ad Amazon Prime e beneficiare di un periodo di uso gratuito del servizio di 30 giorni, avendo così la possibilità di accedere all’evento di offerte. Maggiori informazioni disponibili su www.amazon.it.

Amazon Prime, le offerte anticipate da non lasciarsi sfuggire

Se fate un po’ di attenzione, tra le diverse offerte proposte già da adesso da Amazon ci sono alcuni prodotti davvero super interessanti in offerta, di quelli che a nostro parere non dovrebbero mancare nella vostra lista degli acquisti.

A cominciare dall’ottimo Echo Auto, che in questo momento potete avere con appena 29 euro con un bel risparmio pari al 50% (30 euro), assicurandovi un prodotto decisamente valido e utile. Il tutto con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon.

Molto interessante è anche la proposta di Teclast, che vi offre il suo ormai famoso tablet Android M40 Air da 10”, alimentato da un processore octa-core P60, a un prezzo davvero vantaggioso grazie allo sconto del momento.

Immancabile come sempre in una lista simile il Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) che con 29€ ti regala il cinema a casa tua con immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, e supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+. Un affare.

L’eccezionale smart display Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) è in sconto di ben 40€ su Amazon. Oggi può essere tuo a soli 34€, il 59% in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Tieni sott’occhio la tua giornata con Alexa – Imposta sveglie e timer, controlla il tuo calendario, guarda un notiziario, fai una videochiamata con la telecamera da 2 MP e goditi musica e serie TV in streaming, usando solo la tua voce.

L’altoparlante intelligente di 3ª generazione di Amazon è un’altra di quelle offerte incredibili del momento: con soli 17€, quindi con un risparmio di ben, porti a casa l’Echo Dot per il controllo sui dispositivi per la Casa Intelligente con la voce, grazie ad Alexa e i dispositivi compatibili.

Visto quante occasioni? Ma queste sono solo una minima parte di quello che vi aspetta nei prossimi giorni e soprattutto tra l’11 e il 12 ottobre prossimo in occasione delle Offerte esclusive Prime. Pertanto, visitate e tenete sempre sotto controllo questa pagina per essere sempre aggiornati su tutte le promozioni presenti e future di questa nuova e importante iniziativa targata Amazon.

