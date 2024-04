AMAZON SCONTA GARMIN: super prezzi per gli smartwatch più amati dagli sportivi!

Il mercato degli smartwatch è esploso negli ultimi tempi, siamo inondati da offerte di tutti i tipi e per tutte le tasche. Ma in questo mare magnum di sconti e prezzi anche troppo stracciati c’è da perdersi. Meglio affidarsi ad attori noti, a specialisti che da anni, come Garmin, hanno sempre accompagno sportivi ed escursionisti ben prima della “moda” degli orologi intelligenti. Ecco quindi che Amazon, visto che siamo entrati nella bella stagione, ha deciso di proporre una serie di scontistiche molto interessanti su tre dispositivi di fascia media. Tre dispositivi che hanno in comune una sola caratteristica, anzi due qualità e prestazioni al top!

Garmin Forerunner 245 Music, piccolo sconto per un ricondizionato pari al nuovo

Questo smartwatch ha una dotazione tecnologica di tutto rispetto. Ha funzioni running avanzate, oltre alla distanza e al passo durante la corsa, fornisce anche feedback fondamentali come VO2max, Training Load, Training Status e Training Effect. Ovviamente ha la possibilità di fare piani di allenamento personalizzati e, inutile dire il sensore posto a contatto col polso tiene traccia dei battiti cardiaci e dell’ossigenazione del sangue.

Garmin vívomove Sport 160 euro invece che 200 euro

Garmin vívomove Sport ha un’aspetto più classico, a metà tra orologio vecchio stile con tanto di lancette e moderno smartwatch. Quello che conta è che abbia tutte le funzioni avanzate e dotazione tecnologica al passo coi tempi… e Garmin vívomove Sport ce l’ha! Non manca nulla, ha sensori di nuova generazione per il rilevamento della frequenza cardiaca e della saturazione Pulse O, e set completo di funzioni Garmin per il fitness e la salute: activity tracking, Body Battery, stress, età fitness, respirazione, idratazione, monitoraggio del sonno, ciclo mestruale e gravidanza.

Garmin Instinct 2S sconto esagerato MENO 33% per il Re dei dispostivi Garmin MENO 100 euro!

Garmin Instinct 2S è uno smartwatch da battaglia, ma da battaglia in senso positivo, è un dispositivo dall’aspetto rugged come dicono gli americani, quindi solido e robusto, e ovviamente con specifiche e dotazione tecnologica da primo della classe. Impermeabile fino a 100 metri, è resistente a urti e temperature estreme. Inoltre, grazie alla nuova batteria garantisce un’autonomia fino a 21 giorni in modalità smartwatch e 22 ore in modalità GPS. Super Premium e anche super scontato, meno 100 euro!

Garmin realizza prodotti di grande qualità, specificatamente pensati per una platea di sportivi ed escursionisti appassionati. Sono belli, comodi, funzionali e per tutte le tasche grazie agli sconti Amazon di oggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.