Sedia Gaming Trust, il prezzo crolla! La porti a casa con uno sconto di 40 euro!

Cosa fa di un “normale” videogiocatore un Pro? Le skill? Assolutamente si? Una dotazione tecnologica all’avanguardia? Ovvio! Riflessi esagerati? Come minimo! Luci Led RGB come se ci trovassimo di fronte all’albero di Natale del Rockefeller Centre? Sono fondamentali! E poi? Ci vuole una bella sedia da gaming, comoda come una poltrona, magari super scontata! E quale comprare allora? Questa: Trust Gaming GXT 708R, che oggi Amazon propone con uno sconto davvero esagerato, un bel MENO 24% che fa scivolare il prezzo da 170 euro a 130 euro! Comodamente versatile, perfetta per non affaticare schiena e braccia! Il vostro tratto lombare vi ringrazierà!

Bella e comoda

Trust Gaming GXT 708R è una sedia da gaming dalle molteplici qualità. E’ innanzitutto molto comoda, con la seduta ben imbottita, ma sempre nell’ottica ovviamente del benessere e della postura più salutare quando si sta giocando. In tal senso Trust Gaming GXT 708R viene fornita con due cuscinetti removibili e regolabili: il cuscino lombare sostiene e rilassa la schiena, mentre il cuscino sul collo permette di tenere la testa in posizione comoda, per allentare la tensione e giocare belli rilassati.

Il vero punto di forza della sedia gaming Trust Gaming GXT 708R è il suo essere completamente regolabile. Trust Gaming GXT 708R ha un sedile girevole a 360° e un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4 di alta qualità per regolarla in altezza. Più in generale la sedia nella sua interezza può sostenere fino a 150 chilogrammi. Il tutto sostenuto da doppie rotelle super resistenti estremamente scorrevoli. Parlando di specifiche “secche” la sedia gaming Trust Gaming GXT 708R è nata per accomodare persone nel range di altezza da 155 cm ai 195 cm.

Trust Gaming GXT 708R: MENO 24% il prezzo listino crolla da 170 euro a 130 euro!

