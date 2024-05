Amazon SCONVOLGE TUTTI con le cuffie TWS Soundcore P20i di Anker ad APPENA 20€

Le popolarissime cuffie true wireless economiche Anker Soundcore P20i sono attualmente al centro di una incredibile occasione su Amazon. Sfruttando lo sconto scioccante del 14%, infatti, le già economicissime cuffie TWS sono a tua completa disposizione al prezzo ridicolo di appena 20€.

Super leggere e comodissime da indossare per numerose ore al giorno – il case di ricarica rapida ti assicura fino a 30 ore di playback audio -, le cuffie a marchio Anker hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze audio a 360°.

Le cuffie true wireless Anker Soundcore P20i sono in caduta libera su Amazon a 21€

Oltre ad essere perfettamente compatibili al 100% con tutti i dispositivi iOS e Android, è disponibile anche un’apposita applicazione pensata per attivare facilmente la Gaming Mode, personalizzare il funzionamento dei comandi touch e attivare fino a 22 preset di equalizzazione differenti. Gli auricolari integrano driver dinamici da 10mm con funzionalità Pure Bass per spingere al massimo le frequenze basse, mentre i microfoni esterni supportano la IA (Intelligenza Artificiale) per assicurarti sempre chiamate chiare e cristalline.

Con lo sconto immediato del 14% su Amazon hai a disposizione l’occasione più ghiotta degli ultimi mesi per acquistare un paio di cuffie TWS a un prezzo assolutamente ridicolo; sfrutta immediatamente i servizi Prime per riceverle a casa in pochissimo tempo, ovviamente senza costi aggiuntivi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.