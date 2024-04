Amazon SENZA FRENI: TV Metz 32" solo oggi al MINIMO STORICO

Un dispositivo da sogno, sia per le sue specifiche tecniche che per il prezzo. Solo oggi, Amazon ha deciso di esagerare e di lanciare una promo unica nel suo genere. Se sei alla ricerca di una TV da mettere in camera, in salotto o in cucina, allora questa da 32″ targata Metz fa al caso tuo. Puoi riceverla a casa pagando solamente 119,99 euro, per un minimo storico assoluto che ti garantisce un risparmio senza precedenti. E c’è anche la consegna gratuita e garantita in un giorno, direttamente a casa tua! Accaparratela prima che scada l’offerta, non te ne pentirai.

TV Metz: pronta per il Digitale Terrestre 2.0, ha una qualità inaudita

Questa Smart TV targata Metz da 32″ siamo certi che saprà soddisfare ogni tua minima esigenza sin dai primi istanti. Avrai modo di godere del massimo della sicurezza che questo marchio tedesco ha da offrire, grazie ai suoi oltre 80 anni di esperienza alle spalle che hanno portato a livelli di design e di tecnologie all’avanguardia. Essendo una Fullscreen, ha una cornice quasi invisibile sui tre lati e che dà modo di avere davanti a sé una proposizione dello schermo impeccabile. Per un’immersione in HD che vi lascerà stupiti come non mai.

Le immagini sono infatti nitide e con colori accesi. Sfruttando la giusta saturazione e la regolazione dei principali parametri, per un’immagine ottima sempre e comunque. Grande punto di forza è poi la sua versatilità, considerando che questa è abilitata a tutte le tecnologie di ricezione attuali. Con i sui connettori USB e HDMI che danno maggior risalto anche ai contenuti personali. Non è una Smart TV, dunque non potrai connetterla ad internet per scaricare le app dedicate allo streaming.

Comprala subito con il minimo storico, è un’occasione che non puoi farti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.