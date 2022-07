Amazon, shopping a sorpresa: 5 prodotti di cui non potrai più fare a meno 

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però ti permettono di fare ottimi affari e magari dell’ottimo shopping salutare, specie in certe giornate grigie. Non ci credi? Allora guarda questi questi 5 gadget di cui magari ignoravi l’esistenza, ma che da oggi vorrai invece portare a casa.

Amazon, 5 prodotti di cui non potrai più fare a meno

Un avviatore auto completo di torcia e powerbank ad appena 49€, cioè a un prezzo nettamente più basso della media? Un prodotto super utile sempre, anche per eliminare la soggezione della scossa dei cavetti e della macchina chiesta in prestito a un amico per avviare la tua. Rapporto qualità-prezzo eccellente, con un risparmio di 40,01€ (44%).

Compressore portatile per Auto con minipompa elettrica e luce LED al prezzo di 23€. Con questo accessorio vostro papà può gonfiare di tutto in caso di bisogno, dagli pneumatici (ha 4 unità di pressione, PSI, BAR, KPA, KG/CM2) per le auto a quelli di moto, bicilette e via discorrendo, fino ai palloni.

Pinza Multiuso 25 in 1 con ogni genere di strumento al prezzo di 24€. Un oggetto davvero fantastico per i padri che amano il fai-da-te. Questo gadget è in grado di soddisfare le diverse esigenze della vita quotidiana. Contiene 14 strumenti utili e 11 set di cacciaviti. Più pratico e funzionale di così.

Zaino per bicicletta con pannello solare, un oggetto così utile a 70€. Realizzato in tessuto di nylon durevole ed ecologico con due cinturini curvi che forniscono un rinforzo leggero e forte, è perfetto per quei padri che non disdegnano gli sport all’aperto, come escursioni, trekking, pesca o ciclismo. Oltre alle classiche caratteristiche di uno zainetto, ha infatti un’uscita USB standard, con batterie da 6,5 ​​W che assicura la ricarica di emergenza attraverso un comodo pannellino solare.

Portafoglio RFID Blocking in pelle e carbonio a soli 19€. Cuciture lisce e robuste, senza fili sciolti, il portafoglio in pelle è comodo al tatto ed è rivestito con protezione RFID per impedire l’acquisizione indesiderata di dati, segnali di blocco, come segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, patenti di guida e ID. Scelta ideale per uomini che viaggiano, uomini d’affari, vivono all’estero o si godono le vacanze.

Con queste chicche in offerta su Amazon fai ottimi affari, risparmi in alcuni casi fino a quasi il 50% e godi sempre e comunque di spedizioni gratuite. Ricorda: molte sono occasioni limitate, quindi dovrai essere veloce a chiudere.

