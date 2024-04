Amazon SVENDE iPhone 15 Pro Max a 1499€: chip A17 e titanio

Hai bisogno di sostituire il tuo vecchio smartphone con un modello completamente nuovo e all’avanguardia? Non ti preoccupare, in questo caso ci pensa Amazon proponendoti il nuovissimo iPhone 15 Pro Max in offerta al sensazionale prezzo di soli 1499 euro, con un ottimo 14% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

iPhone 15 Pro Max: il migliore di sempre

Una delle novità salienti e più interessanti di questo nuovo modello è sicuramente il chip A17 Pro, che garantisce delle prestazioni a dir poco formidabili: in questo caso avrai la possibilità di avviare qualsiasi app, anche quelle più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione.

La scocca in titanio è un’altra nuova caratteristica molto apprezzata, conferendogli una spiccata resistenza agli urti e agli eventuali traumi di qualsiasi tipo, oltre a garantire una maggior leggerezza rispetto alle precedenti scocche in alluminio.

Per non parlare poi del tasto Azione, grazie al quale potrai avviare le più disparate funzionalità dello smartphone, dalla registrazione di memo vocali fino ad arrivare all’avvio della fotocamera e tanto altro ancora.

Nulla da dire anche per l’autonomia di questo iPhone 15 Pro Max, grazie alla batteria che garantisce l’eccezionale cifra di ben 29 ore di riproduzione video continua, permettendoti di arrivare tranquillamente alla fine della giornata senza la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

Tutto in questo caso viene trasmesso sullo splendido display Super Retina XDR da ben 6.7 pollici di diagonale, che ti consentirà di tenere perfettamente controllate tutte le tue app e relative notifiche. Grazie all’elevata definizione dello schermo potrai inoltre godere di film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e tante altre ancora, riuscendo ad apprezzare anche il più piccolo dettaglio.

Con poco più di 1400 euro ti porti a casa uno dei migliori smartphone top di gamma attualmente presenti sul mercato, con cui potrai goderti film e serie TV, effettuare chiamate e tanto altro ancora.

