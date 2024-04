Amazon svende monitor LG a 120 EURO IN MENO: 4K e 5 ms

Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC completamente ex novo, una delle prime componenti a cui pensiamo dopo la scheda video e il processore è sicuramente il monitor, il quale deve garantire delle ottime prestazioni sia a scopo lavorativo che per il gaming. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il monitor LG in offerta al sensazionale prezzo di soli 279 euro, con ben 120 euro di risparmio rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso LG.

Monitor LG: perfetto per il tuo PC

Partiamo col dire che nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo del modello da ben 27 pollici di diagonale, che ti consentono di godere al massimo di ogni videogioco di ultima generazione. Grazie all’elevata risoluzione in 4K potrai anche guardare film e serie TV comodamente seduto nella tua postazione, facendo uso delle principali piattaforme di streaming, tra cui Disney Plus, Paramount+, AppleTV+, Netflix e tante altre ancora.

La tecnologia FreeSync ti consente inoltre di dire finalmente addio a tutti quei fastidiosi fenomeni di sfarfallio che si verificavano nei modelli di monitor precedenti. Lo schermo è completamente ruotabile anche in verticale, in base alle tue esigenze del momento.

Molto buoni in questo caso i tempi di risposta del monitor, pari ad appena 5 millisecondi: questo è un parametro fondamentale soprattutto se giochi a sparatutto in prima persona online come Call of Duty o Battlefield, dove avere una buona reattività è condizione fondamentale per portarsi agilmente la vittoria a casa.

Grazie alle porte HDMI 2.0 presenti sul lato posteriore hai perfino la possibilità di giocare alle console di nuova generazione come PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch, godendo dei videogiochi del momento senza scendere a nessun compromesso.

Con poco più di 270 euro ti porti a casa uno dei migliori monitor per PC attualmente in commercio, con cui potrai giocare ai videogiochi del momento, guardarti film, lavorare e tanto altro ancora: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo monitor LG in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

