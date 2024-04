Amazon SVENDE Sonic Superstars a 20 euro: il nuovo platform del porcospino blu

Se sei alla ricerca di un buon videogioco platform in grado di garantirti ore e ore di divertimento su console di nuova generazione, Amazon potrebbe decisamente fare al caso tuo: parliamo in questo caso di Sonic Superstars in versione PlayStation 5 in offerta all’incredibile prezzo di soli 20 euro, con ben 40 euro di risparmio rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso SEGA.

Sonic Superstars: divertimento assicurato

In questo caso il gameplay del classico Sonic che noi tutti conosciamo è stato totalmente reinventato e rinnovato per le piattaforme di nuova generazione come Playstation 5, garantendo un divertimento mai visto prima d’ora sia per i fan di vecchia data che per i giocatori più novizi che si avvicinando per la prima volta al franchise.

Nel caso di Sonic Superstars avrai poi la possibilità di giocare nei panni di gran parte dei tuoi personaggi preferiti, tra cui ad esempio Sonic, Knuckles, Amy Rose e tanti altri ancora: la caratteristica più interessante di questo aspetto risiede nel fatto che ogni personaggio presenta le proprie abilità e peculiarità caratteristiche, in modo tale da sfruttarle abilmente e con intelligenza nel corso di tutti i livelli facenti parte del gioco, con il fine ultimo di sconfiggere il pauroso e temibile Dr. Eggman, spalleggiato in questo capitolo dal suo compagno Fang.

In questo caso avrai l’obiettivo di sprigionare totalmente il potere dei Chaos Emerald Moltiplica, risalendo le rapide, girando per le colline dei livelli e tanto altro ancora. Per non parlare poi dell’apprezzatissima modalità multiplayer, che ti consente nello specifico di giocare con 3 tuoi amici in contemporanea, riuscendo così ad aiutarvi l’un l’altro nel corso delle partite.

Con appena 20 euro ti porti a casa uno dei migliori platform degli ultimi mesi, con cui ti divertirai per ore e ore con i tuoi amici e tanto altro ancora: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare Sonic Superstars in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

