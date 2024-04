Amazon Svuota Tutto: SCONTI TECH OLTRE 60 PER CENTO!

Amazon è un market place enorme, gigantesco, è facile perdersi tra mille offerte, super sconti, oggetti nuovi, ricondizionati, venditori terzi e decine di possibilità d’acquisto. Spulciando bene è possibile fare grossi affari, grazie a sconti che a volte sono a dire poco esagerati. Soprattutto in ambito tech, sezione che più di molte altre è in costante aggiornamento giorno dopo giorno. Andiamo a vedere quattro prodotti, quattro dispositivi di grande qualità di fascia media che oggi possiamo portarci a casa con un taglio di prezzo che ha del miracoloso, ovvero uno sconto minimo del 60%!

Tablet Blackview modello 2024, MENO 67%, 100 euro invece che 300 euro!

Blackview, azienda leader nel settore degli smartphone rugged, ovvero solidi e resistenti per essere usati in situazioni difficili, propone un tablet da 10 pollici, con specifiche tecniche di tutto rispetto,, basta citare 128 Giga di spazio d’archiviazione, espandile fino a 2 Tera e 16 giga di ram. Ma non possiamo certamente sottovalutare WIFI 6, con consumo di corrente ridotto, doppio altoparlante stereo, Android 13, una batteria gigantesca da 6580mHa e peso contenuto solo 520 grammi. Con 100 euro vi portate a casa un tablet da fascia media al prezzo di una fascia bassa!

Cuffie Bluetooth Aoslen MENO 70%, 21 euro invece che 70 euro

Queste cuffie Bluetooth Aoslen, suonano molto bene e costano poco, grazie al maxi sconto Amazon che fa crollare il prezzo di listino non proprio da cestone, ovvero 70 euro, per permetterci di acquistarle spendendo una cifra ridicola, 21 euro. Specifiche e caratteristiche tecniche di primo livello, il prezzo originale le certifica: peso leggero, solo 4 grammi per auricolare, Bluetooth 5.3 per zero latenza e zero interferenze, controlli touch, display digitale sulla custodia, cancellazione attiva del rumore e batteria che permette fino a 6-8 ore con una singola carica e fino a 42 ore con ricariche multiple tramite la custodia di ricarica.

Smartwatch con tracciamento fitness e salute, 30 euro invece che 90 euro

Piccolo prezzo per questo swartwatch dotato di grande schermo e tutte le funzioni che lo certificano come “dispositivo intelligente”. Il display è quindi di generose dimensioni, 1,85 pollici dotato di grande luminosità. La dotazione fitness è di alto livello: ben 113 modalità di allenamento e grazie a sensori ad alta precisione lo swartwatch può monitorare la frequenza cardiaca e lo stato del sonno. Inoltre è resistente all’acqua con certificazione IP68, e via Bluetooth può essere usato come compagno di chiamate e messaggi del vostro smartphone. Super sconto MENO 67%!

Prezzo bomba per questi auricolari Bluetooth, MENO 67%, 23 euro invece che 70 euro

Anche questo altro paio di cuffie Bluetooth beneficiano di uno sconto maxi, anzi gigantesco. Prezzo quindi super accessibile, da fascia media, possiamo acquistarle spendendo come se fossero un dispositivo senza troppe pretese entry level! Sulla dotazione tecnologica c’è solo da fare i complimenti: suono equilibrato, ampio e bassi profondi, grazie a driver da dinamici da 14,2 mm. Troviamo poi Bluetooth 5..3 di ultima generazione, controlli touch e batteria di lunga durata, ovvero fino a 8 ore di riproduzione continua che con la custodia di ricarica possono arrivare a 32 ore aggiuntive!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.