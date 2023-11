Amazon ti REGALA buoni sconto fino a un totale di 32€ col Black Friday: ecco come

In attesa dell’imminente Black Friday che inizierà questo venerdì 17 Novembre 2023, Amazon inizia a incentivare i suoi clienti con una serie di regali e bonus. Oggi c’è infatti la possibilità di ricevere una serie di buoni sconto fino a un totale di 32 euro dalla somma di tre promozioni, rispettivamente di 15€, 10€ e 7€. Ogni codice si può poi utilizzare sull’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon, a patto ovviamente di soddisfare determinati parametri. Per verificare subito se siete idonei e approfittare della promozione, seguite le nostre indicazioni.

Ecco come avere i buoni sconto da Amazon

Per beneficiare della pima promozione, quella da 15€, è necessario essere clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale. L’Offerta è valida dalle ore 00:01 del 1 novembre 2023 alle ore 23:59 del 27 novembre 2023, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili. Potete verificare se siete idonei visitando la pagina della promozione.

Lo sconto viene applicato immediatamente e può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon su www.amazon.it. Sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

Il secondo buono, quello da 10€, è ottenibile solo su invito. Possono quindi beneficiarne i clienti Amazon che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. Potete comunque verificare la possibilità di beneficiare della promozione cliccando sul seguente link, dove la promozione è spiegata in dettaglio e ci sono le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni.

Infine il buono da 7€: per avere questo codice promozionale vi basta comprare un prodotto su Amazon e farvelo spedire direttamente in uno dei Punti di Ritiro più vicini a casa vostra. L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto di prodotti venduti rispettivamente da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. e ritirati presso un punto Amazon. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.

