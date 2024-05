Amazon ti REGALA le cuffie TWS Sony WF-C500 a un prezzo RIDICOLO (-51%)

Quest’oggi Amazon è pronto a sconvolgerti con una offerta fuori scala sulle popolarissime cuffie true wireless Sony WF-C500. Parliamo di un prodotto in cima alla classifica di gradimento in ambito audio, evidentemente merito dell’eccezionale rapporto qualità/prezzo; oggi le trovi in super sconto del 51% al prezzo shock di vendita di appena 49€.

Super comode e rivestite con materiali impermeabili agli schizzi d’acqua e alla polvere (certificazione IPX4), le cuffie true wireless a marchio Sony sono pronte a soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista.

Le cuffie true wireless Sony WF-C500 non sono mai state così economiche su Amazon

Parliamo di un prodotto comodissimo, perfettamente compatibile con tutti i dispositivi mobile iOS e Android, alimentato da una batteria che ti accompagna facilmente per 24 ore (complice il piccolo case con tecnologia di ricarica rapida). A tutto ciò, inoltre, si aggiunge una importante aggiunta per migliorare la qualità audio in riproduzione, ovvero la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE): i brani in playback vengono riprodotti alla qualità più vicina possibile a quella originale in sala d’incisione.

Inutile girarci intorno: sarebbe un gravissimo errore lasciarsi scappare questa offerta di Amazon sulle popolarissime cuffie TWS a marchio Sony, a maggior ragione oggi che le puoi acquistare ad appena 49€ con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.